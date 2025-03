L’Europa dichiara guerra ai biglietti aerei senza bagaglio a mano

Come investire in borsa?

Un tempo i viaggi in aereo erano destinati a occasioni particolari e comunque non accessibili a tutti i cittadini. Anche oggi può risultare un mezzo di trasporto costoso, ma è decisamente più abbordabile e spesso conveniente sotto più punti di vista. L’avvento delle compagnie aeree low-cost ha cambiato profondamente il settore, ma per paradosso sta portando a cambiamenti via via più onerosi per i viaggiatori. Il bagaglio rientra proprio tra i cosiddetti costi nascosti, che possono far lievitare di molto il costo del biglietto aereo e impedire un confronto trasparente tra le offerte delle diverse compagnie.

Attualmente, si rischia addirittura di pagare un supplemento per il solo bagaglio a mano, una pratica decisamente antipatica per i passeggeri che fa anche sorgere dei dubbi sulla legittimità. In tal proposito, potrebbe arrivare un freno. L’Europa ha dichiarato guerra ai biglietti aerei senza bagaglio a mano, considerando quest’ultimo una parte essenziale del servizio di base. Seppur lentamente, qualcosa si muove verso una maggiore tutela dei consumatori, senza poter limitare eccessivamente gli interessi commerciali delle compagnie.