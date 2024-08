Estrazioni Lotto, Superenalotto di oggi venerdì 23 agosto. Numeri vincenti in diretta

Torna l’appuntamento questa sera con l’estrazione di Lotto e Superenalotto. Prima di elencarvi i numeri vincenti, facciamo prima un passo indietro per capire da dove si è ripartiti. Nell’estrazione di ieri giovedì 22 agosto, per quanto riguarda il Superenalotto, non ci sono stati vincitori con punti 6 né 5+1. Le vincite più alte sono state tre punti 5 che hanno vinto circa 54mila euro a testa. Nulla da fare nemmeno per i vincitori abbinati a Superstar con le vincite più alte registrate che sono due 4 stella da 35mila euro ciascuno. In totale sono stati comunque assegnati 578.463 premi, per un totale di 3.677.766 € vinti.

Riparte così questa sera la caccia al jackpot milionario con Sisal che metterà in palio 65.400.000 euro.

Quanto al gioco del Lotto, nella scorsa estrazione, è stato sopratutto il 10eLotto, il gioco collegato alle estrazioni delle ruote, a regalare grandi soddisfazioni in Abruzzo e Lazio. A Scoppito, in provincia de L’Aquila, è stato realizzato un 8 da 66.000 euro con una giocata da 10 euro nella modalità frequente. A Latina invece è stato centrato un 9 da 50mila euro, a fronte di una spesa di soli 4 euro. Vincita nel Lazio anche al gioco del Lotto dove a Roma, un terno sulla ruota Nazionale, ha fruttato 11mila euro di vincita. La vincita più alta per il concorso del Lotto arriva però da Ravenna: vinti 19mila euro con tre ambi e un terno grazie alla combinazione 6-39-90 sulla ruota di Palermo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito in totale premi per oltre 4,2 milioni di euro in tutta Italia. Vedremo questa sera che cosa accadrà, anche con la caccia ai ritardatari.

Estrazioni Lotto, Superenalotto di oggi venerdì 23 agosto in diretta

20:23 Superenalotto: i numeri vincenti Numeri vincenti: 5-7-59-70-72-73

Jolly: 33

Superstar: 4

20:12 Lotto: tutti i numeri vincenti di questa sera

20:08 Lotto: Venezia e Nazionale Venezia: 66-54-11-10-19

Nazionale: 46-69-15-70-33

20:06 Lotto: Firenze, Palermo e Torino Firenze: 27-71-52-66-21

Palermo: 23- 40-68-24-90

Torino: 32-23-49-82-7

20:04 Lotto: Bari, Cagliari e Genova Bari: 13-52-41-78-47

Cagliari: 18-60-67-83-15

Genova: 66-74-52-46-13

20:02 Lotto: Roma, Milano e Napoli Roma: 60-54-32-11-26

Milano: 7-51-14-1-74

Napoli: 20-72-1-14-70

19:44 Giocate chiuse, alle 20 via all’estrazione Poco più di 25 minuti e ci sarà il via all’estrazione del Lotto

17:19 Lotto: i numeri ritardatari Bari (86): assente da 80 estrazioni consecutive;

Cagliari (7): non estratto da 49 concorsi;

Firenze (66): mancante da 84 estrazioni consecutive;

Genova (31): non compare da 102 estrazioni;

Milano (10): assente da 80 concorsi;

Napoli (84): mancante da 56 estrazioni;

Palermo (70): non estratto da 74 concorsi;

Roma (44): assente da 105 estrazioni consecutive;

Torino (67): non estratto da 49 concorsi;

Venezia (73): mancante da 97 estrazioni;

Nazionale (85): assente da 67 concorsi.

