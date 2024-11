Estrazioni Lotto, Superenalotto di oggi martedì 5 novembre in diretta

Torna anche questa sera l’appuntamento con la fortuna al Lotto e Superenalotto. Dopo la pausa di Ognissanti, ieri, anche se lunedì, le urne sono tornate a girare per recuperare l’estrazione perduta. Questa sera, nuovo appuntamento, il consueto del martedì.

Per il Superenalotto sarà l’estrazione numero 176 dell’anno che metterà in palio 27 milioni di euro tondi tondi. Ieri ancora nulla da fare per il 6, ma in compenso ci sono state due vincite con punti 5 da 59.000 euro. Colpaccio anche al Superstar con un 4 stella da 45.000 euro. In totale Sisal ha assegnato vincite per 2.696.976 euro.

Quanto al gioco del Lotto, a sbancare è stato il Veneto. A Costa di Rovigo è stata centrata una quaterna sulla ruota di Venezia (con i numeri: 61-63-67-69) da 62.500 euro, a fronte di una puntata di soli 2 euro. Sorride anche la Lombardia con con 56.655 euro di vincite: 13.950 vinti a Dalmine (BG), 12.500 a Sirtori (LC), 11mila a Bedizzole (BS), 8.125 a Rozzano (MI), 5.540 ad Arcore (MB) e Milano. In totale Lottomatica ha distribuito nell’ultimo concorso vincite per 3,4 milioni di euro in tutta Italia. Ecco i numeri vincenti estratti questa sera.

Estrazioni Lotto, Superenalotto, oggi martedì 5 novembre in diretta

20:12 Superenalotto: i numeri vincenti Numeri vincenti:

Jolly:

Superstar:

20:10 Lotto: tutti i numeri vincenti di questa sera

20:08 Lotto: Venezia e Nazionale Venezia: 36-33-14-82-7

Nazionale: 79-35-4-57-51

20:06 Lotto: Firenze, Palermo e Torino Firenze: 6-27-51-59-21

Palermo: 45-67-33-70-11

Torino: 57-79-38-35-16

20:04 Lotto: Bari, Cagliari e Genova Bari: 55-75-69-1-79

Cagliari: 79-35-78-7-33

Genova: 76-46-30-4-73