Estrazioni Lotto, Superenalotto, oggi martedì 13 febbraio, i numeri estratti in diretta

Oggi martedì grasso è la giornata dedicata al Carnevale con sfilate e festeggiamenti in tutta Italia. Ma la macchina del gioco non si ferma e anche questa sera ci sarà la consueta estrazione di Lotto e Superenalotto del martedì.

Partendo dal Superenalotto il jackpot messo in palio per l’estrazione numero 24 del 13 febbraio sarà di 59.900.000 euro. Nell’estrazione di sabato sono stati assegnati 651.406 premi, per un totale di 4.837.82 euro vinti. Tra le vincite più alte due 5 che si sono portati a casa oltre 103.000 euro a testa.

Per quanto riguarda il gioco del Lotto invece la Sicilia è stata una delle Regioni più vincenti dove si sono registrate vincite altissime. La più importante è stata centrata da un fortunato giocatore di Catania che, con una puntata complessiva di 10 euro, ha realizzato una quaterna da 139.250 euro sulla ruota di Milano con i numeri 3-21-24-30. È la vincita più alta del concorso e la seconda più alta del 2024.

L’estrazione di questa sera è come di consueto in programma alle ore 20. Mezz’ora prima chiuderanno le giocate. Su questa pagina seguiremo l’estrazione in diretta.

Estrazioni di Lotto, Superenalotto, oggi martedì 13 febbraio, i numeri estratti in diretta

18:10 Superenalotto: numeri ritardatari e frequenti Numeri ritardatari: 18-31-41-61-64-88

Numeri frequenti: 6-55-77-81-85-86