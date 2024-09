Nuova estrazione questa sera del Lotto e Superenalotto. Ma prima di vedere i numeri vincenti, facciamo un passo indietro vedendo da dove si è ripartiti dopo l’estrazione di martedì 3 settembre.

Per il Superenalotto è ancora caccia al jackpot che questa sera tocca quota 70 milioni, 70.700.000 per la precisione. Le vincite più alte della scorsa estrazione sono state cinque con punti 5 che si sono portati a casa 35.000 euro. Per l’estrazione abbinata al Superstar c’è stato un unico vincitore con 4 stella che ha vinto 22.000 euro. Nel complesso Sisal ha erogato 604.675 premi, per un totale di 3.757.312 € vinti.

Arrivando al gioco del Lotto, la grande protagonista dell’ultima estrazione è stata la Sicilia grazie ad una super vincita che si piazza nella top 10 delle più alte dell’anno. Ad Adrano, in provincia di Catania, è stata realizzata una quaterna sulla ruota di Palermo da 216.600 euro con i numeri 39-45-50-55, a fronte di una giocata di soli 4 euro.

Festeggia anche la Campania dove a Napoli è stata realizzata una vincita da 18.250 con un terno secco sulla ruota di Napoli e una puntata da 5 euro. Il 10eLotto fa ricca invece la Lombardia grazie ad un 8 da 60.000 euro centrato a Senago in provincia di Milano con una puntata da 6 euro. A Milano un fortunato giocatore ha centrato un 9 da 50.000 euro con una puntata da 4 euro. A Stradella, in provincia di Pavia, sono stati vinti 16.000 euro con un 7 nella Modalità Frequente, ovvero quella che si gioca ogni 5 minuti. Ecco di seguito i numeri vincenti di questa sera.

Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi giovedì 5 settembre in diretta

20:17 Superenalotto: i numeri vincenti Numeri vincenti: 4-5-29-32-69-89

Jolly: 15

Superstar: 46

20:10 Lotto: tutti i numeri vincenti di questa sera

20:08 Lotto: Venezia e Nazionale Venezia: 1-16-61-43-34

Nazionale: 16-5-8-34-88

20:06 Lotto: Firenze, Palermo e Torino Firenze: 58-86-8-23-73

Palermo: 67-37-25-3-7

Torino: 50-18-41-32-55

20:04 Lotto: Bari, Cagliari e Genova Bari: 36-6-84-33-18

Cagliari: 14-2-13-69-75

Genova: 77-57-65-6-21

20:02 Lotto: Roma, Milano e Napoli Roma: 64-49-87-48-7

Milano: 5-11-74-72-37

Napoli: 66-41-65-43-24

18:24 Superenalotto: numeri frequenti e ritardatari numeri ritardatari al Superenalotto: 30-62-29-44-67-51

numeri frequenti al Superenalotto: 85-86-6-55-77-79

17:07 Lotto: i numeri ritardatari ruota per ruota Ecco i numeri ritardatari e da quante estrazioni mancano: 43 – Bari: non estratto da 71 concorsi;

7 – Cagliari: assente da 56 estrazioni;

87 – Firenze: manca all’appello da 86 concorsi consecutivi;

31 – Genova: non viene sorteggiato da 109 concorsi;

10 – Milano: non estratto per 87 estrazioni consecutive;

74 – Napoli: non compare da 60 concorsi;

70 – Palermo: assente da 81 estrazioni;

44 – Roma: non sorteggiato da 112 concorsi di fila;

67 – Torino: manca da 56 estrazioni;

56 – Venezia: non estratto da 81 concorsi;

85 – Nazionale: assente da 74 concorsi.

