Estrazioni Lotto, Superenalotto, oggi giovedì 17 ottobre. In diretta

Martedì scorso è stata una giornata molto importante per il Superenalotto. Centrato il tanto atteso 6 che non si vedeva dal mese di maggio. Il fortunato vincitore ha giocato una schedina da 3 euro presso una tabaccheria di Riva del Garda portandosi a casa precisamente 89.221.270,22 euro. Una vincita altissima che entra di diritto nelle statistiche delle più alte da quando esiste il gioco. Sfatato poi un altro tabù: è la prima volta infatti che un 6 viene vinto in Trentino Alto Adige.

Questa sera ritorna la caccia al 6. Si ripartirà da un montepremi di 17.700.000 euro. Nel corso dell’estrazione di martedì ci sono stati anche sei vincite con 5 da 30.000 euro ognuno e quattro vincite 4 stella da oltre 37.000 euro.

Quanto a gioco del Lotto, il Piemonte è stata la regione più fortunata nell’ultima estrazione avendo fatto registrare la vincita più alta del concorso. A Orbassano, in provincia di Torino, un fortunato giocatore ha realizzato una quaterna (con i numeri: 10-14-24-64) sulla ruota del capoluogo piemontese da 64.625 euro, a fronte di una giocata complessiva di soli 2 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 8 milioni di euro in tutta Italia. Da segnalare il numero 31 sulla ruota di Genova che manca ormai da 133 estrazioni. Vedremo se questa sera sarà la volta buona. A partire dalle 20 seguiremo le estrazioni in diretta ruota per ruota.

Estrazioni Lotto, Superenalotto, oggi giovedì 17 ottobre: diretta

16:54 Lotto: numeri ritardatari il numero 43 a Bari non viene estratto da 95 concorsi;

a Cagliari, l’8 è assente da 77 estrazioni;

a Firenze, il 22 manca all’appello da ben 97 concorsi consecutivi;

a Genova, il 31 non compare da 133 estrazioni;

il numero 36 a Milano è assente da 58 concorsi;

a Napoli, il 74 non viene sorteggiato da 84 estrazioni;

a Palermo, l’8 non si vede da 69 concorsi;

a Roma, il 76 manca da 93 estrazioni consecutive;

a Torino, il 46 non viene estratto da 65 concorsi;

a Venezia, il 56 è assente da 105 estrazioni;

il numero 65 sulla ruota Nazionale manca da 79 concorsi.

