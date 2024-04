Estrazioni Lotto, Superenalotto, oggi giovedì 11 aprile, numeri estratti in diretta

Torna questa sera l’appuntamento con l’estrazione di Lotto e Superenalotto. Come di consueto le urne inizieranno a funzionare a partire dalle ore 20 per estrarre i numeri vincenti che faranno la fortuna di qualche giocatore. Per il Superenalotto ancora nulla da fare per la caccia al jackpot che questa sera metterà in palio 88.000.000 di euro.

L’estrazione di martedì ha visto 4 vincitori con punti 5 che si sono portati a casa quasi 47.000 euro. In totale sono stati 3.924.738 i milioni di euro vinti.

Quanto al gioco del Lotto protagonista la Lombardia dove si è registrata la vincita più alta del concorso. A Bergamo un fortunato vincitore ha centrato una quaterna sulla ruota di Bari con i numeri: 4-9-27-87. Puntando 4 euro ha vinto ben 216.600 euro. Si tratta della seconda vincita più alta dell’anno.

In Campania, a Teverola, nel casertano, invece puntando 10 numeri è stata centrata una cinquina sulla ruota nazionale che è valsa quasi 100.000 euro a fronte di una spesa complessiva di 5 euro. A Napoli è stata realizzata anche una quaterna da 24.000 euro e un terno da 22.500 euro.

Vedremo nell’estrazione di questa sera chi fortunato vincitore riuscirà a centrare il colpo. Noi di money.it seguiremo l’estrazione dei numeri vincenti in diretta.

Estrazioni Lotto, Superenalotto di oggi giovedì 11 aprile, numeri estratti in diretta