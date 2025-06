Esame commercialista 2025, date e informazioni per l’abilitazione

Spesa militare al 5%, per l’Italia un salasso da 700 miliardi. Meloni taglierà e aumenterà le tasse?

Date, sedi e requisiti per sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione a dottore commercialista, esperto contabile e revisore sono stati ufficializzati dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ordinanza 426 del 19 giugno 2025.

La notizia, attesa da tempo, fornisce tutte le informazioni essenziali per partecipare all’esame di abilitazione. La prima scadenza da non dimenticare è quella del 30 giugno 2025 per la presentazione della domanda di partecipazione alle prime sessioni.

Esame commercialista 2025, le sessioni Sono previste due sessioni di esame, la prima a luglio e la seconda a novembre. Nello specifico: la prima sessione è fissata per il 25 luglio 2025 e la seconda per il 14 novembre 2025 per la sezione A dell’albo, relativa ai dottori commercialisti;

e la per la sezione A dell’albo, relativa ai dottori commercialisti; la sezione B, relativa agli esperti contabili, prevede la prima sessione il 31 luglio e la seconda il 20 novembre 2025.

Domanda di ammissione e sedi La domanda di ammissione ha scadenza breve: per partecipare alla sessione di luglio la domanda di ammissione deve essere presentata entro il 30 giugno 2025. Per partecipare alla seconda sessione la domanda di ammissione va presentata entro il 21 ottobre 2025. Le domande vanno presentate alla segreteria dell’Ateneo che si è scelto per sostenere la prova. Le domande sono considerate inviate tempestivamente anche se spedite con raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 giugno e il 21 ottobre (anche se non effettivamente ricevute dall’Ateneo entro la scadenza di presentazione).

Sedi universitarie per sostenere l’esame da commercialista 2025 Le sedi universitarie presso cui è possibile scegliere di sostenere l’esame sono: ANCONA – Università Politecnica delle Marche;

BARI – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”;

BENEVENTO – Università degli Studi del Sannio;

BERGAMO – Università degli Studi di Bergamo;

BOLOGNA – Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum” (Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum” - Campus di Forlì, Università degli Studi di Bologna “Alma Mater Studiorum” - Campus di Rimini);

BRESCIA – Università degli Studi di Brescia;

CAGLIARI – Università degli Studi di Cagliari;

CAMERINO – Università di Camerino;

CAMPOBASSO – Università degli Studi del Molise;

CASSINO – Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale;

CASTELLANZA (VA) – Università Carlo Cattaneo;

LIUC CATANIA – Università degli Studi di Catania;

CATANZARO – Università degli Studi di Catanzaro “Magna Graecia”;

COSENZA – Università della Calabria;

FERRARA – Università degli Studi di Ferrara;

FIRENZE – Università degli Studi di Firenze;

FOGGIA – Università degli Studi di Foggia;

GENOVA – Università degli Studi di Genova;

L’AQUILA – Università degli Studi dell’Aquila;

LECCE – Università del Salento;

MACERATA – Università degli Studi di Macerata;

MESSINA – Università degli Studi di Messina;

MILANO: Università Cattolica del Sacro Cuore; Università degli Studi di Milano Bicocca; Università Bocconi;

MODENA – Università degli Studi UNIMORE;

NAPOLI: Università degli Studi di Napoli “Federico II”; Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; Università degli Studi di Napoli “Parthenope”;

PADOVA – Università degli Studi di Padova;

PALERMO – Università degli Studi di Palermo;

PARMA – Università degli Studi di Parma;

PAVIA – Università degli Studi di Pavia;

PERUGIA – Università degli Studi di Perugia;

PESCARA – Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara;

PIACENZA – Università Cattolica del Sacro Cuore;

PISA – Università di Pisa;

POTENZA – Università degli Studi della Basilicata;

REGGIO CALABRIA – Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria;

ROMA: Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”; Università degli Studi “Roma Tre”; Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli – LUISS; Università degli Studi “Link Campus University”;

SALERNO – Università degli Studi di Salerno;

SASSARI – Università degli Studi di Sassari;

SIENA – Università di Siena;

TERAMO – Università degli Studi di Teramo;

TORINO – Università degli Studi di Torino;

TRENTO – Università degli Studi di Trento;

TRIESTE – Università degli Studi di Trieste;

UDINE – Università degli Studi di Udine;

URBINO – Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”;

VARESE – Università degli Studi dell’Insubria;

VENEZIA – Università Ca’ Foscari di Venezia;

VERCELLI – Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”;

VERONA – Università degli Studi di Verona;

VITERBO – Università degli Studi della Tuscia.