ENI sfida il petrolio, tutto sugli utili in attesa guidance di Descalzi. Il titolo a Piazza Affari

ENI, il colosso petrolifero guidato dall’AD Claudio Descalzi, ha annunciato di avere concluso il quarto trimestre del 2024 con un utile operativo proforma adjusted di €2,7 miliardi e un utile netto adjusted di €0,9 miliardi.

L’anno 2024 si è chiuso con un utile netto adjusted di competenza azionisti di 5,264 mld, in calo del 37% su base annua e con un utile operativo proforma adjusted (rettificato delle partite straordinarie), che ha registrato una flessione del 20% a 14,3 miliardi. L’utile netto del 2024 si è attestato a 2,6 miliardi, in flessione del 45% rispetto all’anno precedente.

Nel 2024 il flusso di cassa operativo adjusted prima del capitale circolante è stato pari a €13,6 mld, meglio delle previsioni (+€1,0 mld), “ampiamente eccedente il fabbisogno per gli investimenti organici di €8,8 mld, anch’esso in riduzione rispetto alla guidance di €9 mld”, mentre “il free cash flow organico di circa €5 mld ha sostanzialmente finanziato la remunerazione degli azionisti di €5,1 mld e unitamente agli incassi netti da dismissione di €0,2 mld ha consentito di contenere l’indebitamento finanziario netto a €12,2 mld, che sconta l’acquisizione di Neptune (€2,4 mld) a inizio anno”.

I numeri di ENI in attesa presentazione guidance del CEO Descalzi. Il colosso sfida il petrolio

Le azioni ENI sono sotto pressione, in perdita dell’1% circa, attorno a 14 euro, in attesa delle dichiarazioni del CEO Claudio Descalzi, che presenterà le prospettive del business e i principali target industriali e finanziari a breve/medio e lungo termine, nel corso della Strategy Presentation prevista alle ore 14.00 nella giornata odierna. Il contenuto del Capital Markets Update sarà diffuso con un comunicato stampa emesso in giornata prima della conference call.

Guardando ai risultati del quarto trimestre del 2024 il settore Exploration & Production di ENI ha incassato un utile operativo proforma adjusted di €2,8 miliardi, che è stato sostenuto, ha spiegato l’azienda, “dall’apporto di barili a più elevata redditività dei nuovi progetti, dall’efficace esecuzione e dal controllo dei costi, nonostante l’indebolimento del Brent abbia influenzato sia il confronto con il trimestre dell’anno precedente sia quello sequenziale (-17% e -15%, rispettivamente) ”.

“Solido” il livello produttivo di ENI nel quarto trimestre del 2024, “in crescita del 3% su base sequenziale (invariato rispetto al trimestre di confronto) beneficiando della maggiore attività in Kazakhstan e Libia, del ramp-up produttivo dei nuovi progetti in Costa d’Avorio, Congo e Mozambico nonostante la finalizzazione di alcuni disinvestimenti”.