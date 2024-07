Eni: c’è una strategia di liquidazione per il cane a 6 zampe?

In questi ultimi mesi le scelte del governo per Eni hanno fatto discutere, solo lo scorso maggio appunto il Ministero dell’Economia e delle Finanze dava il via libera per la cessione del 2,8% delle quote di maggioranza, pari a circa 92 milioni di azioni, mettendole di fatto sul mercato.

Nonostante l’incasso di 1,4 miliardi molti commentatori hanno fatto notare come si stesse venendo una società che macina annualmente utili (e quindi dividendi per lo stesso MEF) stratosferici. Anche quest’anno, infatti, gli utili trimestrali si sono chiusi a 4,1 miliardi di euro.

Tuttavia – a prescindere dai buoni risultati di bilancio – anche questa settimana è stata ricca di notizie su ulteriori dismissioni. [...]