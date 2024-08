Elon Musk cerca persone da tutto il mondo per lavorare. Stipendio da 270.000 dollari

Lavorare per Elon Musk, imprenditore multimiliardario dalla carriera brillante quanto controversa, non è un sogno destinato a rimanere nel cassetto. Ogni giorno cerca persone da tutto il mondo per lavorare nei suoi progetti, soprattutto per Tesla, di cui è cofondatore e amministratore delegato dal 2008.

La casa automobilistica texana è in continua espansione e le posizioni professionali aperte sono sempre molte, dislocate nelle varie sedi del territorio (anche in Italia) e con stipendi decisamente sopra la media: fino a 270.000 dollari, escludendo i profili professionali ancora più specifici e ricercati che non fanno fatica a superare questo tetto massimo in Tesla.

Ovviamente, per ambire a questi ruoli è necessario essere in possesso dei requisiti professionali richiesti, ma l’offerta è tanto vasta che molti professionisti possono trovare sbocchi interessanti. Dall’assistenza legale all’ingegneria, passando per il marketing, l’ambiente e l’assemblaggio, le categorie di lavoro sono numerose e variegate.

Nonostante Elon Musk sia noto per non apprezzare particolarmente lo smartworking, con un po’ di fortuna si possono trovare anche delle offerte di lavoro da casa, spesso in modalità mista e comunque subordinato alle esigenze richieste dalle mansioni. Attualmente non ci sono posizioni aperte di questo tipo, ma non mancano le opportunità per lavorare in Italia o viaggiando nel continente europeo.

Elon Musk cerca lavoratori, stipendi da 270.000 dollari

Per scoprire le offerte di lavoro di Tesla è sufficiente recarsi sulla sezione “Carriere” del sito web ufficiale, che è possibile consultare direttamente in italiano. Attraverso il menù sulla sinistra è possibile inserire alcuni filtri di ricerca, scegliendo la categoria di lavoro, la località e l’orario. Altrimenti, la pagina mostra di default le posizioni aperte nell’area geografica scelta nella selezione della lingua.

In riferimento all’Italia, oggi sono disponibili le seguenti offerte di lavoro:

consulente accettazione a Bologna per categorie protette;

specialista ricambi e magazzino a Padova per categorie protette;

specialista servizio clienti a Milano per categorie protette;

assistente preparazione veicoli in Lombardia;

assistente preparazione veicoli a Verona;

senior account manager in Nord Italia;

consulente commerciale a Milano;

gestore della distribuzione a Milano;

sales advisor a Vittuone;

consulente commerciale a Bergamo;

mobile energy product ambassador a Milano;

consulente per le consegne a Firenze per categorie protette;

meccanico a Roma;

tecnico a Milano;

meccanico a Verona.

Spaziando in altri paesi, di cui molti europei e non troppo distanti come la Spagna e la Francia, si trovano ulteriori offerte di lavoro, la maggior parte delle quali offre la possibilità di spaziare tra diverse sedi e viaggiare per svolgere le proprie mansioni. I candidati vengono comunque incoraggiati a presentare le proprie candidature da tutte le parti del mondo, subordinate alla conoscenza delle lingue richieste.

Cliccando sull’offerta di lavoro scelta è possibile conoscere tutti i dettagli in merito al ruolo e alle mansioni, ma anche i requisiti specifici, le modalità di candidatura e l’offerta contrattuale. I requisiti, ovviamente, variano notevolmente a seconda della posizione ma è di norma richiesta una comprovata esperienza nel settore di riferimento. Questo non è però un limite insuperabile, visto che una seconda sezione delle opportunità di lavoro è dedicata agli studenti e riguarda appunto le offerte di tirocinio.

Anche in questo caso ci si trova di fronte a un menù per la selezione del settore e della località, ma purtroppo in questo momento non sono presenti posizioni aperte sul territorio italiano. Tra i paesi non troppo distanti, va segnalata la presenza di svariate offerte in Germania e in Grecia. Nella maggior parte dei casi, inoltre, la buona conoscenza dell’inglese è sufficiente e sostituisce anche la lingua ufficiale del paese in cui si trova la sede.

Per quanto riguarda i paesi europei molto spesso non è presente una chiara indicazione della retribuzione, che invece viene indicata con un intervallo molto preciso, insieme a ulteriori benefits, per il resto del mondo. Bisogna quindi inoltrare la candidatura e discutere della questione con il selezionatore di Tesla, tenendo conto del fatto che per diversi altri paesi le proposte sono molto allettanti. Fuori dal continente europeo non è difficile trovare stipendi da 270.000 dollari e oltre, tenendo conto del ruolo e dell’esperienza portata sul campo dal lavoratore.

leggi anche Come arrotondare lo stipendio con 20 lavoretti extra

Da non perdere su Money.it