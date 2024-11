EasyJet lancia il suo volo di vacanza più lungo di sempre

EasyJet è una delle compagnie low cost più famose al mondo che opera sopratutto in viaggi tra destinazioni a corto raggio. In genere collega aeroporti ubicati nello stesso paese o scali la cui distanza è minima e non si superano le poche ore di volo.

Adesso la compagnia britannica ha annunciato che dal 2025 partirà il volo più lungo che collegherà uno scalo inglese con una città africana. Vediamo di quale volo si tratta.

EasyJet lancia la rotta più lunga di sempre nel Regno Unito

A partire dal 31 marzo 2025 opererà il nuovo volo dallo scalo di Londra Gatwick verso l’isola di Sal a Capo Verde. Con una distanza complessiva di 2.332 miglia nautiche diventerà la rotta più lunga della compagnia aerea che serve un aeroporto inglese superando l’attuale rotta Manchester-Hurghada in Egitto che copre una distanza di 2.240 miglia nautiche.

Il record della rotta più lunga spetta però ancora al volo tra Belfast e Hurghada da 2.400 miglia nautiche. La durata prevista del nuovo volo Londra Gatwick-Isola di Sal è di 5 ore e 50 minuti. Ad operare saranno gli Airbus A320neo con una frequenza di tre voli di andata e ritorno a settimana. Questa sarà la prima destinazione nell’Africa subsahariana servita da EasyJet e fa parte delle 26 nuove rotte estive annunciate dalla compagnia, di cui 4 sono anche in Italia.

Ali Gayward, Country Manager di EasyJet nel Regno Unito, ha affermato: «Siamo orgogliosi di lanciare una gamma così incredibile di nuove rotte e pacchetti vacanze, offrendo ai clienti una scelta più ampia per visitare più luoghi che amano in Europa e scoprire nuove incredibili destinazioni».

Annunciate 4 nuove rotte in Italia

La compagnia low cost prosegue il suo momento di crescita e in vista della stagione estiva 2025 ha deciso di potenziare anche le rotte in Italia. Sono in totale 4 quelle nuove che inizieranno ad operare dalla prossima primavera. La prima è Olbia-Edimburgo con il via a partire dal 1° maggio 2025 con due frequenze alla settimana, il giovedì e la domenica.

Dal 23 giugno partirà dall’aeroporto di Palermo il collegamento con Palma di Maiorca, sempre con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì. Oltre a Palma, da Palermo ci sono collegamento con alcune tra le più affascinanti destinazioni europee: Amsterdam, Londra – con entrambi gli scali di Gatwick e Luton – Parigi Charles de Gaulle e Parigi Orly, ma anche Porto, Nizza, Basilea, Ginevra e Lione. Per chi desidera restare in Italia, sono disponibili voli diretti verso Milano e Napoli.

Infine da Rimini, ultimo aeroporto ad aver fatto il suo ingresso nel network della compagnia, partiranno due collegamenti verso Basilea e Londra Gatwick. Il via è dal 16 aprile con due voli settimanali su ciascuna rotta, ogni mercoledì e domenica.

Con oltre 220 collegamenti operati da e verso 19 aeroporti italiani, EasyJet si conferma una delle compagnie più attive sul nostro territorio con offerta sempre basata sull’ottimo rapporto qualità-prezzo.