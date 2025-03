È uno dei laghi più belli del mondo ed è appena a 3 ore di volo da Milano

Come investire in borsa?

La primavera è alle porte e tra poco più di un mese ci saranno le vacanze pasquali. L’occasione perfetta per mettersi in viaggio alla scoperta dei luoghi più belli e suggestivi del Vecchio Continente. Uno di essi lo possiamo trovare a meno di 3 ore di volo da Milano: il Lago di Bled, nel cuore delle bellissima e troppo sottovalutata Slovenia.

leggi anche Questo borgo è appena entrato tra i più belli d’Italia ed è appena a 2 ore da Milano

Il Lago di Bled sembra uscito dal libro delle fiabe Il prestigioso quotidiano britannico Guardian l’ha inserito tra le dieci migliori mete turistiche autunnali europee. Lonely Planet, molto probabilmente il produttore di guide turistiche più famose del pianeta, lo ha piazzato al sesto posto tra le destinazioni in cui fare esperienze indimenticabili. Stiamo parlando del meraviglioso Lago di Bled, incastonato nella splendida cornice delle Alpi Giulie e distante appena 50 km dalla capitale slovena Lubiana. Uno spettacolare specchio d’acqua circondato dalla natura al centro del quale sorge la piccola Isola di Bled, raggiungibile a bordo di una “pletna”, la classica barchetta in legno. Già da qui si intuisce la bellezza dello scenario. Aggiungiamo anche che al centro dell’isolotto sorge la Chiesa della Madonna sul Lago, dalla cui cima è possibile ammirare tutto il panorama della vallata circostante, ed è facile capire il motivo delle recensioni entusiastiche degli addetti ai lavori. Un luogo magico perfetto da visitare tra aprile e maggio. Le giornate iniziano a essere calde e il clima diventa ideale per le immersioni o anche per gli sport acquatici e per le escursioni a piedi o in bici nei numerosi percorsi che partono dal lago.

Cosa vedere nei dintorni del lago Nei pressi del lago è possibile ammirare una delle fortificazioni più antiche di tutta la Slovenia: il Castello di Bled. Costruito in epoca medievale, il castello è il punto d’arrivo di molti sentieri perdonali che partono dal centro o dal lago e che si snodano attraverso bellissimi boschi. Ma, per i più romantici, può essere raggiunto anche prenotando un viaggio in carrozza. Se, invece, vogliamo pace e relax assoluti da una vacanza, la meta ideale è a mezz’ora da Bled: il Lago di Bohini. Meno affollato e turistico, è altrettanto bello e ci regalerà una giornata meravigliosa immersi nella natura. Altro luogo imperdibile, ad appena 4 km di distanza da Bled, è la meravigliosa gola di Vintgar. Creata dal movimento del fiume Radovna e lunga poco più di 1,5 km, è visitabile attraverso percorsi pedonali in legno sospesi su uno scenario fatto di cascate e rapide.