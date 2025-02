È una delle città più green e friendly del pianeta ed è una vera sorpresa

Copenaghen, Singapore, Vancouver. Sono tre delle città più green del mondo che si stanno distinguendo per aver messo in moto iniziative di innovazione ambientale estremamente avanzate. Ma non sono le uniche. In questo gruppo rientra a pieno diritto anche un luogo insospettabile: Las Vegas. Tutti la immaginiamo come il simbolo della perdizione e del lusso sfrenato, ma la Sin City vanta una storia ventennale di politiche ecosostenibili.

Tutto è iniziato nel 2005 L’impegno delle amministrazioni di Las Vegas verso la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico è iniziato addirittura nel 2005 e si è concretizzato nel 2009 con la redazione del Recovery Act, normativa che ha fissato obiettivi estremamente ambiziosi relativi all’uso delle energie rinnovabili, alla conservazione delle risorse idriche, all’edilizia ecologica e al riciclo dei rifiuti. Un progetto da 75 milioni di dollari che negli anni successivi ha dato risultati sorprendenti rendendo la città un esempio virtuoso imitato da moltissime altre realtà dalla geolocalizzazione simile. leggi anche Questo Paese senza fiumi, laghi e pioggia, ha trovato il modo di dare acqua a 40 milioni di persone utilizzando il petrolio

Le politiche green di Las Vegas Le prime iniziative concrete sono state quelle relative all’utilizzo delle fonti rinnovabili e hanno riguardato in particolare la Strip, la via centrale e più “energivora” di Las Vegas. Ai resort è stato infatti imposto l’obiettivo di generare il 40% di energia da fonti rinnovabili in cambio di notevoli agevolazioni fiscali. Notevole anche la capacità di sfruttamento dell’energia solare. Qualche esempio concreto? La società Mgm Resorts International ha installato un impianto solare dalla potenza di 100 megawatt che alimenta 11 dei suoi edifici. Nel 2023 il Resorts World Hotel ha raggiunto l’obiettivo della piena sostenibilità energetica delle sue strutture. Il tutto in appena due anni dalla posa della prima pietra. E molto è stato fatto anche per quanto riguarda la preservazione delle risorse idriche. Basti pensare che a oggi circa il 97% dell’acqua utilizzata in città viene completamente riciclata. Un altro grande investimento è stato fatto per l’edilizia residenziale. Oggi tutti i nuovi quartieri di Las Vegas vengono realizzati con livelli di emissioni ridotte e le strutture più datate hanno “subito” importanti interventi di rigenerazione urbana sostenibile. Il tutto accompagnato dalla creazione di più di 1000 km di piste e sentieri ciclabili. leggi anche Las Vegas, cambio di volto grazie agli investimenti nello sport