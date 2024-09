Dove costa meno la benzina in Italia? La classifica 2024

Dove costa meno fare benzina oggi?

Dopo aver raggiunto costi record a marzo 2022, i prezzi dei carburanti sono diminuiti, con il prezzo della benzina sceso sotto 1,8 euro al litro a settembre 2024. Esistono però differenze tra le diverse regioni e città. Per confrontare i prezzi e, quindi, capire dove sia più conveniente fare il pieno, vediamo la classifica delle città dove il prezzo della benzina è più economico e offre una opportunità per risparmiare.

Escludendo Livigno, territorio extradoganale dove i prezzi dei carburanti sono esenti da tasse come l’IVA, la Repubblica di San Marino e le zone entro 20 km dal confine svizzero dove i residenti possono ottenere uno sconto, ci sono delle aree geografiche dove spendere meno.

Scopriamo la classifica delle città e delle regioni più convenienti per fare benzina.



Le Regioni dove la benzina costa meno: la classifica 2024

Rispondiamo subito alla domanda: dove costa meno fare benzina oggi? Alla data del 5 settembre, la Regione con il prezzo più basso per la benzina è le Marche, con una media di 1,758 euro al litro. Al secondo posto, la Regione dove costa meno fare benzina è il Veneto, seguita dalla Lombardia. Nella Provincia di Bolzano, invece, il costo della benzina è il più alto d’Italia: 1,839 euro al litro.

Queste differenze di prezzo tra le diverse Regioni è attribuibile a vari fattori: dal tipo di impianti di erogazione presenti sul territorio, dal numero di distributori, dalla qualità dei servizi e delle infrastrutture di trasporti. Tutti questi elementi influenzano in modo significativo il costo finale del carburante.

Ogni giorno il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aggiorna i prezzi medi dei carburanti per Regioni. Ecco la classifica:

Regione Benzina (self) Gasolio (self) Marche 1,758 €/litro 1,641 €/litro Veneto 1,767 €/litro 1,645 €/litro Lombardia 1,772 €/litro 1,660 €/litro Piemonte 1,770 €/litro 1,656 €/litro Toscana 1,775 €/litro 1,649 €/litro Emilia Romagna 1,777 €/litro 1,660 €/litro Lazio 1,778 €/litro 1,650 €/litro Campania 1,784 €/litro 1,650 €/litro Umbria 1,782 €/litro 1,663 €/litro Molise 1,802 €/litro 1,670 €/litro Puglia 1,807 €/litro 1,648 €/litro Liguria 1,808 €/litro 1,693 €/litro Valle d’Aosta 1,812 €/litro 1,705 €/litro Calabria 1,814 €/litro 1,678 €/litro Sardegna 1,814 €/litro 1,683 €/litro Provincia di Trento 1,817 €/litro 1,696 €/litro Sicilia 1,822 €/litro 1,689 €/litro Basilicata 1,830 €/litro 1,691 €/litro Provincia di Bolzano 1,839 €/litro 1,726 €/litro

Prezzo benzina: le città dove si spende di meno

La città dove si spende meno per il rifornimento auto è Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. Qui il prezzo della benzina al self service è il più basso d’Italia, pari a 1,589 euro al litro. Seguono Legnago, in provincia di Verona, dove il costo al litro è di 1,619 euro, e Piove di Sacco (vicino a Padova), con un prezzo di 1,629 euro al litro.

Città Prezzo Benzina (self) Livigno (SO) 1,323 €/litro Casalpusterlengo (LO) 1,589 €/litro Legnago (VR) 1,619 €/litro Piove di Sacco (PD) 1,629 €/litro Gera Lario (CO) 1,659 €/litro Cavarzere (VE) 1,675 €/litro Porto Viro (RO) 1,677 €/litro Ascoli Piceno 1,678 €/litro Zanica (BG) 1,679 €/litro Rezzato (BS) 1,679 €/litro Vicenza 1,679 €/litro Ancona 1,679 €/litro Montecorsaro (MC) 1,679 €/litro Porto Sant’Elpidio (FM) 1,679 €/litro Voghera (PV) 1,685 €/litro Usmate Velate (MB) 1,689 €/litro Merate (LC) 1,689 €/litro Bagnolo Cremasco (CR) 1,689 €/litro Castiglione delle Stiviere (MN) 1,699 €/litro Luino (VA) 1,699 €/litro Castelfranco Veneto (TV) 1,695 €/litro San Lorenzo in Campo (PU) 1,709 €/litro Longarone (BL) 1,709 €/litro

Per conoscere quanto costa la benzina o il gasolio vicino a te, basta entrare nella homepage del sito Osservaprezzi Carburanti del Mise e navigare sulla pagina “Ricerca in zona”.

Dove fare il pieno di benzina con 50 euro

Se ti stai chiedendo dove fare il pieno di benzina con 50 euro, Livigno è senza dubbio l’opzione più conveniente in Italia. In questa località sciistica al confine con la Svizzera il costo della benzina è di 1,323 euro al litro. Per riempire completamente il serbatoio di una Fiat Panda, che ha una capacità di 38 litri circa, spendi meno di 50 euro, con un risparmio del 30% circa rispetto al prezzo pagato a Bolzano.

Del resto a Livigno non si pagano alcune imposte statali come l’IVA. Questo vantaggio deriva dal fatto che fino agli anni ’50, questa località montana rimaneva molto isolata durante i mesi invernali, rendendola ora la meta ideale per chi vuole risparmiare sul carburante.

Le app per sapere dove costa meno la benzina

Esistono poi delle app per sapere dove costa meno la benzina. Grazie alla tecnologia, è possibile monitorare i prezzi della benzina direttamente sul proprio smartphone. Ecco le applicazioni disponibili su Play Store e sull’App Store:

1) Google Maps è il punto di riferimento per qualsiasi automobilista che voglia pianificare un percorso. Inoltre consente di individuare i distributori con benzina e gasolio meno cari lungo il tragitto, con l’indicazione se la quotazione è aggiornata da più o meno di 24 ore.

2) PrezziBenzina (Android, iOS, Blackberry, Windows Phone), molto simile a Google Maps, mostra l distributori più convenienti con una grafica colorata dal migliore (in verde) al più caro (in rosso).

3) Waze (Android, iOS) ha le stesse funzioni di Google Maps. Comprata da Google nel 2013, questa applicazione di navigazione stradale consente anche di monitorare i prezzi della benzina.

4) iCarburante (iOS), disponibile solo per le piattaforme Apple, indica i distributori più vicini alla propria posizione, ordinati dal più economico al più costoso, e fornisce le indicazioni per raggiungerli.

5) Fuelio (Android, iOS) mostra i prezzi della benzina nei distributori di zona, tenendo traccia dell’andamento storico dei prezzi del carburante effettuati nel tempo e dei costi della manutenzione, dei parcheggi, dei pedaggi pagati, delle multe e dell’assicurazione.

6) Fuel Flash (Android, iOS) indica i prezzi dei carburanti in Italia e all’estero di oltre 60.000 stazioni di servizio sparse in diversi Paesi (Italia, Germania, Austria, Lussemburgo, Francia, Portogallo e Spagna).

7) ViaMichelin (Android, iOS) calcola percorsi e fornisce indicazioni in tempo reale sul traffico basandosi sulle mappe Michelin. Inoltre consente di consultare i prezzi del carburante nei distributori più vicini alla propria posizione, in Italia, Francia e Spagna.

