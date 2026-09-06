Dirottamenti e ritardi, il nuovo rischio per i voli arriva dal Mediterraneo

Pianificare un viaggio in aereo significa anche fare i conti con tutte le incognite del caso, dall’overbooking a eventuali intoppi operativi. Negli ultimi tempi, tuttavia, tra i fattori capaci di scompaginare le rotte internazionali troviamo il cambiamento delle condizioni meteo-climatiche del bacino mediterraneo.

In quest’area, ritardi e cancellazioni dipendono sempre più spesso da fenomeni atmosferici improvvisi e insolitamente violenti. Gli esperti sottolineano il legame tra il progressivo aumento delle temperature nei nostri mari e la stabilità del trasporto aereo. Le masse d’acqua sempre più calde rilasciano un quantitativo di energia senza precedenti nell’atmosfera, trasformando eventi meteorologici standard in vere e proprie criticità per il volo.

Cosa è successo a Fiumicino: l’analisi del caso studio INGV

Uno dei casi più eclatanti registrati negli ultimi anni coinvolge l’aeroporto di Roma-Fiumicino “Leonardo da Vinci”. Qui, il 13 dicembre 2024, un violento temporale ha paralizzato lo scalo romano, provocando almeno otto dirottamenti verso altri aeroporti, prolungati circuiti di attesa in volo e ritardi a catena.

Questo episodio è stato analizzato da uno studio scientifico coordinato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e pubblicato sulla rivista scientifica Atmospheric Science Letters della Royal Meteorological Society. Gli esperti hanno evidenziato come a Fiumicino si sia manifestata una combinazione critica di piogge torrenziali, nette riduzioni della visibilità e forti raffiche di vento con marcate variazioni di direzione e intensità (wind shear). Si tratta di elementi estremamente pericolosi, soprattutto nelle delicatissime fasi di decollo e atterraggio.

Il ruolo del Mar Mediterraneo e il cambio del contesto climatico

I ricercatori dell’INGV, guidati da Tommaso Alberti, hanno utilizzato il metodo degli analoghi atmosferici per confrontare la situazione odierna con il passato. Esaminando il periodo 1979-2000 rispetto a quello 2002-2023, la ricerca ha rivelato che non sono cambiate tanto le dinamiche o le configurazioni atmosferiche di base, quanto il contesto termodinamico in cui esse si sviluppano.

Nel periodo più recente, la temperatura media dell’aria sull’Italia è risultata più alta di circa 2 °C, mentre la superficie del Mar Mediterraneo ha fatto registrare un incremento termico di circa 1,5 °C su ampie porzioni del bacino, in linea con i dati del sistema Copernicus. Questo surplus di calore si traduce in un’imponente massa di umidità e carica energetica ceduta all’atmosfera. Un serbatoio di energia che potenzia a dismisura i temporali, rendendoli più estesi e distruttivi.

Perché l’inverno non mette più al riparo da temporali estremi

Uno degli aspetti più rilevanti dello studio riguarda la stagionalità dei fenomeni. Storicamente, i temporali ad intensa convezione venivano associati quasi esclusivamente ai mesi estivi o al massimo al primo autunno.

Tuttavia, il caso di Fiumicino, avvenuto in pieno dicembre, dimostra che la stiva termica accumulata dal Mediterraneo durante la stagione calda tende a persistere molto più a lungo nel tempo. L’accumulo di calore marittimo protrae l’instabilità fino ai mesi invernali. In estate, infatti, le elevate temperature creano il carburante per eventi convettivi fulminei, mentre il lento raffreddamento delle acque in autunno e inverno continua ad alimentare la pericolosità ben oltre i tradizionali confini stagionali.

Il rischio per i voli invernali

Quando un hub strategico dell’importanza di Roma-Fiumicino deve limitare o bloccare temporaneamente decolli e atterraggi, l’effetto non rimane circoscritto al territorio locale. Dobbiamo pensare al sistema dell’aviazione commerciale come a una rete fittamente interconnessa: un aereo dirottato o trattenuto a terra a Roma genera congestioni nei corridoi di volo, ritardi nei turni degli equipaggi e cancellazioni a cascata che si ripercuotono su numerosi altri scali italiani ed europei.

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L’obiettivo delle prossime ricerche è quello di quantificare con esattezza questi rischi futuri per migliorare la pianificazione delle infrastrutture. Con un Mediterraneo sempre più caldo, la capacità di reazione e la resilienza del settore aeroportuale dovranno inevitabilmente evolversi per gestire un’atmosfera decisamente più energetica e imprevedibile.