Digitale Terrestre, con le novità di marzo sei obbligato ad aggiornare la TV

Il Digitale Terrestre sta vivendo un periodo di forti cambiamenti. Lo switch off allo standard DVB-T2 non si è ancora concluso e anzi i diversi ritardi stanno facendo storcere il naso tanto alle istituzioni quanto ai consumatori finali. In attesa che il cambio di frequenze definitivo venga completato, continuano a susseguirsi aggiornamenti a livello regionale e nazionale di cui è bene tenere conto.

Il mese di marzo si sta rivelando in questo senso un periodo ricco di novità e gli ultimi giorni non sono stati da meno. Diversi MUX locali hanno infatti accolto cambi di numerazione e introduzioni di emittenti inedite che obbligano i cittadini a un aggiornamento della lista. Ecco tutto quello che devi sapere a riguardo e come fare per sintonizzare subito gli update del Digitale Terrestre.

Digitale Terrestre, le novità di marzo Come riportato dal sito web L’Italia in Digitale, queste ultime ore hanno visto l’arrivo di una ondata di nuovi aggiornamenti per il Digitale Terrestre. A partire dal MUX Locale 4 in Abruzzo, dove addirittura ci sono 17 canali inediti: Le Cronache all’LCN 80

Gusto TV all’LCN 84

Turismo TV all’LCN 94

ADN 24 all’LCN 111

Azzurra TV1 all’LCN 86

Azzurra TV2 all’LCN 91

Azzurra TV3 all’LCN 92

Azzurra TV4 all’LCN 93

OndaTV all’LCN 85

Soverato 1 all’LCN 96

Tele Magna Graecia all’LCN 97

Acquestio TV all’LCN 110

Rtua all’LCN 112

Rtua 2 all’LCN 113

VP Voltapagina all’LCN 114

Sgul TV all’LCN 115

Telebaietta all’LCN 116 Interessante modifica anche in Calabria e in particolare all’interno del MUX Locale 1. Per tutti i residenti della regione, il canale Digital TV è stato inserito all’LCN 92 e prende il posto di Radio Jukebox TV.