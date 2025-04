La Deutsche Bank prevede il crollo del dollaro

La Deutsche Bank ha previsto un lungo periodo di declino del dollaro. Stando alle previsioni contenute in un recente rapporto firmato dal macro stratega Tim Baker, la valuta americana si avvia verso un trend ribassista che potrebbe durare diversi anni.

Il documento, citato da Finansavisen, indica che la fiducia globale negli Stati Uniti sta diminuendo e che i presupposti macroeconomici attuali potrebbero avviare un cambiamento profondo sui mercati valutari internazionali.

La banca identifica tre cause principali che porteranno alla caduta del dollaro, tra cui l’incapacità crescente degli Stati Uniti di finanziare il proprio deficit, attualmente devono alla Svizzera 300 miliardi di dollari.

Attualmente, il dollaro si attesta intorno a 10,44 corone, ma la Deutsche Bank prevede un progressivo deprezzamento: si stima un valore di 9,50 corone entro fine anno, e un possibile ulteriore calo fino a 7 corone nei prossimi anni. Ecco perché il dollaro potrebbe crollare e quali sono i rischi o vantaggi per l’Europa.

Questi tre elementi, agendo in sinergia, creano un contesto estremamente sfavorevole per la moneta americana, aprendo la strada a un ribasso che, secondo Deutsche Bank, non sarà né breve né facilmente reversibile.

Cosa accade se il dollaro crolla? Ritorna più forte l’euro?

Se le previsioni della Deutsche Bank si avverassero, gli effetti sullo scenario economico globale sarebbero profondi. Un dollaro debole implicherebbe cambiamenti radicali nei flussi commerciali internazionali, nei mercati finanziari e persino nella geopolitica monetaria.

In primis, un dollaro più debole ridurrebbe il costo delle esportazioni americane, rendendo i prodotti statunitensi più competitivi sui mercati esteri. Tuttavia, allo stesso tempo, aumenterebbe il prezzo delle importazioni, generando pressioni inflazionistiche interne. Per il resto del mondo, la diminuzione della forza del dollaro significherebbe minori costi per il debito denominato in dollari, ma anche una progressiva perdita di un riferimento stabile per il commercio internazionale.

Sul fronte europeo, la Deutsche Bank prevede che l’euro potrebbe rafforzarsi significativamente. Dopo anni di relativa debolezza, la moneta unica europea avrebbe l’opportunità di tornare ad essere una delle principali valute di riserva globale.

Un euro più forte, però, porterebbe con sé anche sfide non banali: renderebbe più difficili le esportazioni europee, rischiando di penalizzare economie fortemente orientate all’export come quella tedesca. Tuttavia, nel lungo termine, l’euro potrebbe consolidare il suo peso economico e geopolitico nel mondo. Il futuro dei mercati valutari sembra dunque destinato a cambiare volto, ma tutto resta ancora da vedere.