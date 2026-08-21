Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Detrazioni 730/2026 con scontrini e fatture smarriti, come fare?

Patrizia Del Pidio

21 Agosto 2026 - 09:49

Quando si presenta la dichiarazione dei redditi è necessario avere la documentazione che attesti le spese sostenute. Cosa fare in caso di fatture e scontrini smarriti?

Detrazioni 730/2026 con scontrini e fatture smarriti, come fare?
Aggiungi Money.it come
Fonte preferita su Google

Con la presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti abbassano l’imposta dovuta grazie alle detrazioni per gli oneri sostenuti nel corso dell’anno di imposta precedente. Le detrazioni nel 730/2026 sono un’agevolazione importantissima poiché, nella maggior parte dei casi, per dipendenti e pensionati si traducono in un rimborso fiscale (visto che l’imposta è stata completamente assolta in busta paga o con il cedolino della pensione).

Per poter fruire delle detrazioni, però, è necessario essere in possesso del documento di spesa che attesti l’importo e chi ha sostenuto l’onere. Le spese per le quali fatture e scontrini risultano smarriti si possono inserire lo stesso nella dichiarazione dei redditi?

Ogni spesa portata in detrazione deve essere giustificata dalla documentazione che la conferma: scontrini, ricevute e fatture. L’unica eccezione riguarda gli oneri inseriti in automatico nella dichiarazione precompilata che il contribuente non modifica e non integra: in quel caso, infatti, non è necessario essere in possesso del documento di spesa perché l’Agenzia delle Entrate è già a conoscenza che è stata sostenuta per le comunicazioni dei dati dei soggetti terzi.

Cosa accade se il contribuente da un anno all’altro perde scontrini e fatture? Può lo stesso portare in detrazione le spese che ha sostenuto oppure no? Cerchiamo di capire cosa fare se non si è in possesso dei giustificativi delle spese da portare in detrazione.

leggi anche

Detrazioni 730/2026: l’elenco delle spese che si possono scaricare
Detrazioni 730/2026: l'elenco delle spese che si possono scaricare

Detrazioni spese mediche con scontrini e fatture smarriti

La prima cosa da dire è che se si accetta il 730/2026 senza apportare modifiche non è necessario conservare o essere in possesso degli scontrini o delle fatture che attestano le spese.

Anche se si decide di apportare delle modifiche alle spese mediche è necessario essere in possesso solo delle documentazioni che giustifichino le spese che si modificano o quelle che si aggiungono, non di quelle che si lasciano invariate (precaricate dall’Agenzia delle Entrate).

leggi anche

Franchigia spese mediche nel modello 730/2026, quando non spetta la detrazione
Franchigia spese mediche nel modello 730/2026, quando non spetta la detrazione

Ma nel caso delle spese mediche e sanitarie aver smarrito scontrini e fatture potrebbe essere un danno abbastanza limitato, visto che è possibile recuperare quanto perduto.

Come si recuperano le spese sanitarie? Nell’area riservata del sistema tessera sanitaria, accedendo con le credenziali Spid e Cie, è possibile trovare tutte le spese mediche per le quali si è utilizzato il codice fiscale tramite, appunto, tessera sanitaria. Ed è possibile farlo per ogni membro del nucleo familiare (ovviamente per ognuno con le proprie credenziali) e, quindi, anche per gli eventuali familiari a carico.

Se per qualsiasi motivo si devono inserire delle spese sanitarie che non risultano, per errore o per qualsiasi altro motivo, nel sistema tessera sanitaria, si potrà procedere al recupero dello scontrino o della fattura rivolgendosi direttamente al medico o al farmacista presso cui la spesa è stata sostenuta.

leggi anche

Detrazione spese sanitarie nel 730/2026, istruzioni per la compilazione
Detrazione spese sanitarie nel 730/2026, istruzioni per la compilazione

Detrazioni senza scontrini per spese non precaricate

Se si devono, invece, inserire delle spese sostenute che non sono state già caricate in automatico dall’Agenzia delle Entrate è necessario avere la documentazione che attesti di averle sostenute e, quindi, scontrini e fatture. L’aver smarrito queste documentazioni potrebbe rappresentare un problema se l’Agenzia delle Entrate dovesse procedere a un controllo sulla dichiarazione dei redditi che si sta presentando.

Il consiglio, quindi, è sempre quello di provare a recuperare presso chi ha rilasciato lo scontrino o la fattura smarrita almeno una copia della stessa prima di inserire la spesa nel 730/2026. Se non si riesce a entrare in possesso della documentazione che attesti la spesa è meglio evitare di inserire la stessa tra gli oneri sostenuti poiché la cosa potrebbe causare problemi non di poco conto nel caso, poi, l’Agenzia delle Entrate proceda a controlli e chieda i giustificativi delle spese per le quali si sono richieste le detrazioni in questione.

In ogni caso, va ribadito che per i dati caricati nella precompilata dall’Agenzia delle Entrate non è necessario essere in possesso del documento di spesa che serve, quindi, solo nei seguenti casi:

  • se il dato caricato dall’Agenzia delle Entrate non è esatto e si deve correggere;
  • se la spesa non è presente tra quelle precaricate e si deve aggiungere ex novo.

Quali sono i documenti che si devono possedere per inserire la spesa in dichiarazione dei redditi?

Nella seguente tabella offriamo uno schema riassuntivo dei principali oneri detraibili con relativa documentazione necessaria:

SPESA SOSTENUTADOCUMENTI NECESSARI
farmaci Fattura o scontrino fiscale (c.d. parlante) in cui devono essere specificati natura (farmaco o medicinale, OTC, ecc…), qualità (codice alfanumerico) e quantità del prodotto acquistato nonché il codice fiscale del destinatario
prestazioni medico generiche Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico o dallo specialista
prestazioni veterinarie Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal veterinario
acquisto o affitto di dispositivi medici e protesi sanitarie Scontrino o fattura dalla quale risulti il soggetto che sostiene la spesa, la descrizione del dispositivo medico;
documentazione che attesti che si tratta di un prodotto con marcatura CE;
prescrizione del medico o autocertificazione che attesti la necessità dell’acquisto.
degenze ospedaliere Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’ospedale o dalla casa di cura
devono essere escluse le spese inerenti ogni maggiorazione extra
sussidi tecnici-informatici Fatture, ricevute fiscali relative alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità e/o al familiare di cui il disabile risulta fiscalmente a carico e certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap (art.4, L.104/92)
mezzi di deambulazione per disabili Fatture, ricevute fiscali relative alla spesa sostenuta intestata alla persona con disabilità e/o al familiare di cui il disabile risulta fiscalmente a carico e certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap (art.4, L.104/92)
interessi passivi mutui Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di mutuo pagate e contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato concesso per l’acquisto dell’immobile (o dell’ulteriore quota) che è stato o sarà adibito ad abitazione principale
assicurazione sulla vita e contro gli infortuni Ricevute di pagamento dei premi o dichiarazione dell’assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi e copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti
istruzione Ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nel corso dell’anno d’imposta (spese per la mensa, per le gite scolastiche, per le spese universitarie)
spese funebri Fatture e/o ricevute fiscali riconducibili al funerale: la fattura dell’agenzia di pompe funebri, del fiorista (se la spesa è fatturata a parte), la ricevuta di versamento effettuata al comune per i diritti cimiteriali, le fatture relative agli annunci funebri, ecc..
spese sportive Bollettino bancario o postale e fattura o quietanza di pagamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Modello 730
# Detrazioni fiscali
FT logo

Boom di investimenti in difesa ma per l’Europa benefici economici inferiori alle attese. Brutte notizie anche per le azioni

Se i prezzi delle azioni del settore della difesa stanno lanciando un (…)

19 agosto 2026

Gucci abbassa i prezzi. Sarà la strategia vincente per il titolo Kering?

Kering sfida LVMH puntando sull’efficienza. Ecco cosa sta cambiando nel (…)

10 agosto 2026

Dalle valutazioni estreme alla correzione. Cosa sta guidando il repricing degli asset?

Gli investitori stanno finalmente mostrando segni di stanchezza verso le (…)

3 agosto 2026

«La mia vita è rovinata». Investitori in preda al panico dopo lo scoppio della bolla AI

Il crollo della bolla AI travolge il Kospi, mentre gli investitori retail (…)

30 luglio 2026

Quando la finanza pesa più dell’economia reale. L’America sta ripetendo gli errori del 2008?

La ricchezza mondiale cresce, ma è sempre più sganciata dall’economia reale. (…)

24 luglio 2026

Russia e Cina pronti a spegnere Starlink. Gli investitori stanno sottovalutando il rischio?

Gli investitori tech continuano a ignorare il rischio geopolitico: il (…)

17 luglio 2026

Selezionati per te

Costo dichiarazione dei redditi al caf, le nuove tariffe per modello 730 e Redditi PF

730

Costo dichiarazione dei redditi al caf, le nuove tariffe per modello 730 e Redditi PF
Modello 730 precompilato 2026, le 4 detrazioni che quasi nessuno aggiunge

730

Modello 730 precompilato 2026, le 4 detrazioni che quasi nessuno aggiunge

Correlato

Franchigia spese mediche nel modello 730/2026, quando non spetta la detrazione

730

Franchigia spese mediche nel modello 730/2026, quando non spetta la detrazione