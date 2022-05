Dacia Sandero: vendite record anche nel mese di aprile

Dacia Sandero conferma di essere l’auto più amata dagli italiani. In un mercato auto privati in forte calo (-29%), la compatta cinque porte conferma la sua leadership.

Se la Dacia Sandero è l’auto più venduta ai privati nel mese di aprile 2022, anche la Spring non è da meno, prima tra le auto elettriche vendute a privati.

Con un andamento così positivo che testimonia la bontà della gamma e l’ottimo posizionamento, non poteva mancare il Duster, che nel suo segmento è tra le auto straniere più apprezzate nel quadrimestre 2022.

La motorizzazione preferita dagli italiani è la ECO-G (benzina/GPL).

Dacia Sandero protagonista del mercato privati

Un 2022 da record, nei primi quattro mesi di quest’anno è il secondo brand più venduto in Italia nel mercato auto a privati, con 22.342 immatricolazioni e un market share del 8,36%, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, l’aumento è pari a 3,5 punti percentuali.

Tutto ciò assume un valore ancora più positivo se si pensa che il 95% delle vendite si rivolge a clienti privati, il suo posizionamento best-value-for-money, è sinonimo di durata nel tempo e del miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato.

Cresce Sandero con 12.295 unità immatricolate da inizio anno, in termini assoluti si posiziona al terzo posto nel mercato auto privati con 12.028 immatricolazioni. Nel mese di aprile la sua performance è da record: con 2.644 immatricolazioni è l’auto più venduta a privati.

Guido Tocci, Managing Director Dacia Italia: “Non posso che ritenermi soddisfatto degli ottimi risultati raggiunti dal Brand Dacia nel primo quadrimestre del 2022. I modelli della gamma Dacia, sempre presenti nelle primissime posizioni del ranking privati, e la nuova Visual Identity, in fase d’implementazione nella Rete di Vendita Dacia, sono solo alcuni esempi della solidità del Marchio. I privati ci scelgono perché rispondiamo in modo concreto alle reali esigenze dei clienti e i risultati lo dimostrano chiaramente”.

I lettori di AutoBild premiano Dacia

Una grande conferma che si ripete, dopo il successo ottenuto nel 2021, anche per il 2022, Dacia è al primo posto nel sondaggio “I migliori brand di tutte le categorie” condotto da AutoBild nella categoria generale di miglior “rapporto qualità-prezzo” tra le 37 marche in lista per il titolo.

Nelle tre categorie city car, B-SUV e familiari compatte, si sono posizionate al primo posto:

Sandero ;

; Duster ;

; Jogger.

Quattro gratificanti posizionamenti per modelli che oltre a essere convenienti e ben equipaggiati, primeggiano anche per l’affidabilità.