Così risparmi sui biglietti aerei. Google svela i segreti per prenotare un volo

Ora che le vacanze estive sono le porte, per milioni di turisti in tutto il mondo è giunto il momento di decidere dove andare in vacanza e prenotare. Se molti italiani decidono di rimanere nel “Bel Paese” e di spostarsi in treno, macchina o pullman, cresce di anno in anno il numero di persone che si affida all’aereo per andare in località più distanti.

Il mercato dei biglietti aerei sta registrando un aumento costante di stagione in stagione, tanto che anche le compagnie low-cost oggi propongono tariffe di molto più alte rispetto a qualche anno fa. Ma c’è un modo per risparmiare? In realtà, sì! Google ha voluto fornire alcuni consigli utili e trucchetti segreti per pagare anche centinaia di euro in meno un singolo biglietto, a seguito di alcuni studi effettuati sui dati aggregati di Google Flights dal 2021 al 2025.

Come risparmiare sui biglietti aerei Le ricerche di Google sui dati raccolti tramite il suo portale di prenotazione Google Flights hanno portato ad alcune evidenze per ciò che riguarda il mercato dei biglietti aerei. Esistono alcune abitudini comuni e trucchetti nascosti che potrebbero portare a un risparmio ingente, come specificato dalla stessa Big G. Innanzitutto, è sempre bene tenere in considerazione il giorno in cui si effettua l’acquisto. Pare che il martedì sia il più economico di tutti, seguito dal lunedì e dal mercoledì. Decidere di volare in settimana porta, in media, a un calo delle tariffe tra il 13% e il 20%. Non sono consigliati il venerdì, il sabato e la domenica, ritenuti i giorni più costosi in assoluto. Un altro trucco utile è sfruttare gli scali. In genere, cambiare aereo prima di arrivare a destinazione permette di risparmiare circa il 25% rispetto ai voli diretti. Infine, è sempre importante stare attenti a quanto tempo prima si procede con la prenotazione. In media, Google rivela che i prezzi più bassi si registrano a 38 giorni dalla partenza. Da evitare le feste come il Natale o Ferragosto, dove in assoluto ci sono le tariffe più alte.