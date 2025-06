Cosa significa accelerated bookbuilding (ABB) e perché può essere vantaggioso per le PMI

Il mondo delle piccole e medie imprese italiane è spesso alla ricerca di strumenti finanziari flessibili e innovativi per sostenere la crescita e affrontare le sfide dei mercati. Tra le soluzioni più interessanti ma non abbastanza conosciute c’è l’accelerated bookbuilding (ABB), una procedura di collocamento azionario che permette di reperire nuove risorse in tempi estremamente ridotti, rivolgendosi a investitori qualificati.

Questa modalità, sempre più diffusa anche tra le società quotate su sistemi multilaterali di negoziazione come l’Euronext Growth Milan, rappresenta un’opportunità concreta per le PMI che vogliono crescere senza ricorrere all’indebitamento tradizionale e con la possibilità di rafforzare la propria presenza sui mercati finanziari.

Cos’è l’accelerated bookbuilding e come funziona

L’accelerated bookbuilding, spesso indicato con l’acronimo ABB, è una procedura attraverso la quale una società quotata può collocare un numero, anche significativo, di azioni in favore di investitori qualificati in un arco temporale estremamente breve, solitamente tra la chiusura di una seduta di mercato e l’apertura di quella successiva.

L’operazione può avvenire tramite:

un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione;

la vendita di pacchetti azionari da parte di azionisti rilevanti;

un’offerta mista che combina entrambe le modalità.

Nel caso delle PMI, l’ABB viene spesso utilizzato per aumenti di capitale finalizzati a finanziare strategie di crescita, operazioni di M&A o investimenti in innovazione, senza dover attendere i lunghi tempi delle procedure ordinarie e senza dover pubblicare un prospetto informativo, grazie alle esenzioni previste dalla normativa europea e italiana quando l’offerta è rivolta esclusivamente a investitori qualificati. Il processo si svolge in modo riservato e rapido: la società affida a un intermediario finanziario (bookrunner) il mandato di sondare il mercato e raccogliere manifestazioni di interesse, definendo in poche ore il prezzo e la quantità di azioni da collocare.

La finestra temporale per la raccolta delle adesioni si apre tipicamente dopo la chiusura dei mercati e si chiude prima dell’apertura del giorno successivo, minimizzando l’impatto sulle quotazioni e consentendo di cogliere le migliori condizioni di mercato. Il prezzo delle nuove azioni viene determinato sulla base del valore di mercato, con il supporto di una relazione di congruità redatta da un revisore legale, in modo da garantire trasparenza e tutela per tutti gli stakeholder.