Cosa prevede l’accordo di separazione tra Fedez e Chiara Ferragni

Dopo alcuni mesi di tira e molla con tanto di dissing musicale è stato raggiunto un accordo di separazione tra Fedez e Chiara Ferragni, ormai ex coppia più famosa dei social. L’accordo è il preludio del divorzio ufficiale che avverrà entro 6 mesi e che sancirà la fine definitiva del loro matrimonio.

Così come nel caso di Totti e Ilary, anche per Fedez e Chiara Ferragni non è stato semplice arrivare ad un accordo tra una delle coppie più pubbliche e chiacchierate d’Italia. A differenza però del caso di Totti-Ilary, qui invece la situazione sembra essersi risolta con un totale accordo tra le parti.

Niente mantenimento per i figli

Il nodo principale era il mantenimento che Chiara Ferragni chiedeva a Fedez di dare ai figli. Si vocifera avesse chiesto una cifra attorno ai 20mila euro al mese. Alla fine invece si è arrivati ad un accordo differente che non prevede il mantenimenti di Fedez. In sede di accordo il ragionamento è stato che Chiara Ferragni non ha ragione di chiedere il mantenimento visto che è perfettamente in grado di provvedere ai figli senza l’aiuto dell’ormai ex marito, dato il patrimonio milionario. La richiesta inoltre strideva anche con l’immagine pubblica che Chiara Ferragni ha sempre offerto di sé, costruita sul concetto di donna indipendente.

Così è stata sposata la tesi degli avvocati di Fedez. Il cantante però provvederà a pagare la retta scolastica per i figli Leone e Vittoria che frequentano una scuola privata di Milano con costi che arrivano a superare anche 20mila euro all’anno.

Poi c’è il discorso dell’affido dei figli che sarà congiunto. Questo significa che Leone e Vittoria saranno collocati prevalentemente a casa della mamma ma staranno più o meno pari tempo con entrambi i genitori.

Infine risolta anche la questione dei social. Su questo argomento si è a lungo dibattuto, ovvero sul fatto che i figli siano stati da sempre mostrati sui social da Chiara e Fedez. Dal momento in cui i due hanno ufficializzato la separazione, i volti dei figli non sono più apparsi, questo per evitare rappresaglie da parte dell’altro coniuge. Alla fine si procederà con la linea sposata dal Garante della privacy. Leone e Vittoria saranno trattati come tutti gli altri bambini e anche per loro varranno le stesse regole di giurisprudenza. Quindi per pubblicare foto e video ritraenti i figli, i coniugi dovranno chiedere l’autorizzazione all’altro.

Era il 2016 quando Chiara Ferragni e Fedez si conobbero grazie alla canzone del rapper in cui in una frase citava proprio l’imprenditrice digitale. «Il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di Vuitton», questa la frase da cui poi tutto è partito. Una storia d’amore da favola messa continuamente a nudo sui social. Una vita da soap opera a puntate con milioni di fan in tutto il mondo pronti a seguire le loro gesta. Una storia d’amore che ha superato anche la malattia andando oltre tutto e tutti. Poi l’inizio della crisi che si è intensificata dopo il festival di Sanremo del famoso bacio tra Fedez e Rosa Chemical fino alla rottura definitiva ad inizio anno.