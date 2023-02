Cosa cambia per i dividendi delle aziende americane con la politica monetaria della Fed? Le 40 azioni con i dividendi più alti

Gli investitori spesso cercano azioni che pagano dividendi elevati per garantirsi una fonte costante di reddito. Tuttavia, il taglio ai dividendi annunciato da Intel ha messo in allarme molti investitori. Intel ha ridotto i suoi dividendi del 66% dopo che gli analisti hanno previsto che l’azienda avrebbe registrato un flusso di cassa negativo nei prossimi due anni. Tuttavia, in alcuni casi un taglio dei dividendi potrebbe essere visto positivamente dagli investitori, come nel caso in cui il mercato abbia già anticipato la riduzione del pagamento.

Rischi e opportunità degli investimenti in azioni ad alto dividendo

Ubs spiega che le azioni con dividendi stanno rallentando, ma ci sono ancora opportunità di guadagno. In una nota, Alastair Pinder e Keith Parker hanno affermato che la crescita dei dividendi dovrebbe superare quella degli utili quest’anno e che le valutazioni non sono troppo elevate.

Secondo il team di Ubs, le azioni a dividendo offrono un potenziale rischio/rendimento interessante poiché dovrebbero avere una performance relativa positiva in diverse situazioni macroeconomiche, come la recessione, l’inflazione persistente e condizioni finanziarie più restrittive. In particolare, le azioni a dividendo di alta qualità sembrano particolarmente attraenti in quanto offrono una maggiore protezione al ribasso, una maggiore capacità di prezzo e si scambiano con uno sconto di valutazione del 15-20% rispetto al mercato. Inoltre, il rapporto di pagamento per queste azioni (45%) è inferiore alla media di 5 punti percentuali, suggerendo un potenziale aumento dei dividendi.

La selezione di Ubs delle migliori azioni ad alto dividendo

Per sfruttare il tema dei dividendi, gli esperti di Ubs hanno presentato una selezione di 40 azioni appartenenti al paniere dell’S&P 500 con un rendimento dei dividendi 2023 superiore al 2%. Secondo il modello di apprendimento automatico utilizzato dalla banca d’affari sono azioni con una forte previsione di crescita relativa dei dividendi nei prossimi 6 mesi.

Questa selezione di titoli ha registrato un guadagno del 5,5% negli ultimi 6 mesi ed è rimasta relativamente resiliente negli ultimi mesi, nonostante le rotazioni di mercato e il rally, sottoperformando solo dell’1,5% circa. Ancor più interessante è il fatto che queste azioni sono scambiate a sconto del 15% rispetto al mercato, a fronte di uno sconto dell’8% all’inizio del 2021.

La lista di azioni ad alto rendimento nel portafoglio di Ubs

Vediamo di seguito la lista di 40 azioni ad alto rendimento, basato sulla previsione di una crescita dei dividendi superiore a quella degli utili per quest’anno e sui risultati delle valutazioni «high-quality».

Azione Dividend yield Lamar Advertising (LAMR) 4,67% Extra Space Storage (EXR) 3,95% Amgen (AMGN) 3,56% Packaging Corp of America (PKG) 3,52% UPS (UPS) 3,36% Broadcom (AVGO) 3,05% General Mills (GIS) 3,03% Public Storage (PSA) 3,02% Comcast (CMCSA) 2,92% H&R Block (HRB) 2,94% Paychex (PAYX) 2,82% Watsco (WSO) 2,81% Merck (MRK) 2,75% Murphy Oil (MUR) 2,74% Procter & Gamble (PG) 2,68% Union Pacific (UNP) 2,61% Tapestry (TPR) 2,63% Ralph Lauren (RL) 2,60% Target (TGT) 2,34% Genuine Parts (GPC) 2,23% APA (APA) 2,52% Aflac (AFL) 2,41% Marathon Petroleum (MPC) 2,43% A.O. Smith (AOD) 2,46% Home Depot (HD) 2,47% Fastenal (FAST), 2,48% Qualcomm (QCOM) 2,29% Norfolk Southern (NSC) 2,23% Robert Half (RHI) 2,09% Cal-Maine Foods (CALM) 2,09% Pioneer Natural Resources (PXD) 2,02% Masco (MAS) 2,04% Snap-on (SNA) 2,54% Williams-Sonoma (WSM) 2,26% Colgate-Palmolive (CL) 2,70% Discover Financial Services (DFS) 2,20% ConocoPhillips (COP) 2,90%

Gli investitori alla ricerca di un’opzione di investimento che offra dividendi elevati devono comunque valutare attentamente il profilo di ciascuna azienda, analizzandone la strategia aziendale e le prospettive di crescita nel lungo periodo.