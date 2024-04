Cos’è l’icona della doppia freccia di WhatsApp che compare in alcune chat

Cos’è l’icona con la doppia freccia presente su WhatsApp, ma che non tutti riescono ancora a vedere?

Tra poco questo simbolo verrà aggiunto in più punti all’interno dell’applicazione di messaggistica tra le più famose al mondo, per cui si rende necessario capire il suo significato e cosa cambia per usa WhatsApp.

Accanto al contenuto condiviso all’interno di una chat alcuni utenti riescono già a visualizzare questa icona. Ecco, allora cosa significa e, soprattutto, a cosa serve.

Icona doppia freccia su WhatsApp: cos’è e cosa significa?

L’icona della doppia freccia (dove appaiono due frecce che puntano verso destra) serve per inoltrare il messaggio velocemente, senza dover navigare in altri menu. Semplicemente, quando clicchi sul pulsante si va direttamente sulla schermata dove è possibile scegliere con chi o dove vuoi condividerlo.

leggi anche WhatsApp, ecco come scoprire chi spia il tuo profilo

Questa icona non appare in tutti i messaggi presenti in chat, ma solo sui contenuti in esse condivisi. Quindi non è presente sui normali messaggi di testo, né accanto a emoji o emoticon.

L’icona appare accanto a foto, link con anteprima, GIF, posizioni, contatti ed elementi simili. Sono questi, infatti, i contenuti che tendono ad essere condivisi di più, ed è per questo che WhatsApp ha creato questa opzione per accelerare il processo.

Su iPhone il pulsante ha un aspetto diverso, non ha la doppia freccia ma solo una, sebbene serva allo stesso scopo.

Intanto, WhatsApp sta sperimentando la modifica della posizione di questo pulsante, che nella versione beta dell’app potrebbe apparire posizionato anche in basso accanto alle più famose spunte blu. Il significato e lo scopo è lo stesso, ma occupa meno spazio. Tuttavia, potrebbe passare molto tempo prima che questa ulteriore modifica arrivi su tutti i nostri smartphone.