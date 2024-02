Cos’è l’economia lunare e quali opportunità offre

L’atterraggio del 22 febbraio di Odysseus di Intuitive Machines è il primo passo nella costruzione di un’economia lunare.

Ci vorranno anni prima che gli esseri umani vivano sulla Luna e ancora di più prima che il turismo diventi possibile. Tuttavia, lo sbarco di Odysseus segna una svolta. Ora, gli operatori commerciali privati devono essere presi in considerazione insieme agli esploratori e agli aspiranti marcatori del territorio astropolitico.

Si sta quindi facendo sempre più strada lo sviluppo della cosiddetta economia lunare, intesa come l’insieme d tutte le attività legate alla produzione, utilizzo e scambio delle risorse lunari sulla superficie della Luna, in orbita e sulla Terra. Di cosa si tratta nello specifico e quali opportunità può offrire? Un’analisi su questa nuova e ancora poco conosciuta branca economica, promettente per il prossimo futuro.

Odysseus sulla Luna: cosa è successo e cos’è l’economia lunare

Un lander americano chiamato Odysseus è atterrato sulla Luna il 22 febbraio. Lo sbarco segna diversi primati per gli Stati Uniti, vale a dire:

Il primo sbarco statunitense nel 21° secolo e il primo dal 1972;

Il primo velivolo commerciale ad atterrare sulla Luna;

Il lander robotico sviluppato da Intuitive Machines è atterrato in sicurezza nonostante il malfunzionamento dei telemetri laser che determinano la velocità e l’altitudine di Ulisse sopra la Luna.

L’Odysseus trasportava un misto di carichi privati e governativi, comprese opere d’arte, ma l’imbarcazione in sé non è di proprietà del governo. Nel 2019 Intuitive Machines ha vinto un contratto con la NASA per fornire una serie di carichi utili.

Il velivolo Intuitive Machines è quindi il primo tentativo privato di riuscire ad atterrare sulla Luna, ma non in assoluto. Gli sforzi precedenti includono il lander israeliano Beresheet, lanciato nel 2019, che si è schiantato durante la sua discesa finale sulla superficie lunare quando il motore (e altri sistemi) si sono spenti prematuramente.

Successivamente alcune missioni gestite dal Governo sono riuscite ad atterrare sulla Luna. Il successivo tentativo commerciale, da parte della società ispace con sede a Tokyo, nell’aprile 2023, fallì durante la discesa a causa di un problema tecnico. Gli americani ci hanno provato più recentemente, con Astrobotics con sede a Pittsburgh PA che ha inviato un lander, chiamato Peregrine, verso la Luna nel gennaio 2024 ma che ha fallito.

Con Odysseus, quindi, si è inaugurato con successo l’allunaggio di un privato. Per questo, si è cominciato a parlare di economia lunare con maggiore determinazione. Secondo gli esperti, le attività che caratterizzano questa branca economica sono Trasporti & logistica, ISRU (In Situ Resource Utilization), Sistemi di comunicazione & PNT (Positioning, Navigation and Timing).

Odysseus ha portato una varietà di prodotti commerciali legati a progetti futuri, come i rivestimenti termici, vale a dire:

Economia lunare, quali opportunità future?

Poiché lo spazio è difficile e l’atterraggio sulla Luna è ancora più complesso, la NASA ha adottato quello che chiamano un approccio “tiri in porta” per tornare sulla Luna. Questo si basa sulla consapevolezza che i tentativi, soprattutto i primi, possono fallire. È stato inoltre integrato con il programma Commercial Lunar Payload Services (CLPS).

Il CLPS è un esempio del costante impegno del governo in questa fase di esplorazione e insediamento lunare. I sei carichi utili consegnati da Intuitive Machines alla NASA sono frutto di un progetto da 118 milioni di dollari. I carichi utili della NASA in questa missione Odysseus includevano principalmente unità dimostrative tecnologiche, come:

Radar Doppler per la navigazione;

Faro di navigazione;

Indicatore livello serbatoio carburante;

Telecamera;

Unità di radioastronomia.

I carichi utili non della NASA provenivano dal mondo accademico, dalle imprese e dalle ONG:

L’Associazione Internazionale dell’Osservatorio Lunare ha fatto volare due piccole fotocamere astronomiche.

L’artista Jeff Koons ha fornito un’opera d’arte chiamata “Moon Phases” installata sul lander.

EagleCam, dagli studenti dell’Università Aeronautica di Embry-Riddle.

Man mano che i casi aziendali vengono sviluppati, ci saranno molte infrastrutture da costruire. L’economia lunare allo stato embrionale potrebbe ancora aver bisogno di un sostegno vitale da parte del governo, ma anche una volta sviluppata, ci saranno molte opportunità.