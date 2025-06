Controlla se hai questi giocattoli Disney perché valgono più di 1.500 euro

Se c’è un brand che è stato capace di unire generazioni diverse, quello è sicuramente Disney. Da quando è nato il cinema, i film Disney hanno fatto sognare milioni di persone e, spesso, hanno dato vita a un mercato di gadget e giocattoli altrettanto importante.

Ma quanto valgono i vecchi giocattoli Disney? E quali sono quelli più ricercati dai collezionisti? Proviamo a scoprirlo.

La bambola di Cenerentola che vale più di 1.500 euro Cenerentola è una delle icone Disney ed è uno dei personaggi più iconici di tutto il franchise. Non per niente le bambole a lei dedicate sono le più ricercate e ambite tra gli appassionati di giocattoli. Il pezzo più raro in assoluto si chiama Disney Cenerentola Bambola Saks Fifth Avenue. Ne esistono appena 2.500 pezzi in tutto il mondo e i prezzi nelle aste online vanno possono arrivare tranquillamente a cifre superiori ai 1.500 euro.

Le statuette dei film Disney più rare I collezionisti di giocattoli, quando vanno in cerca di rarità, controllano due cose: la presenza o meno delle confezioni originali e il numero di pezzi, ovvero se si trovano davanti a prodotti in edizione limitata. Un discorso valido anche per i giocattoli firmati Disney, in particolar modo per le statuette. Basti pensare che poco tempo fa una statuetta prima edizione di Woody di Toy Story è stata venduta in un’asta online a 300 euro. Si è invece fermata a 220 euro una statuetta di Ariel del film “La Sirenetta” datata 1997 e dotata di confezione originale immacolata. La stessa cifra raggiunta da un giocattolo che in passato ha fatto felici allo stesso modo gli appassionati Disney e quelli di Star Wars: la statuetta di Topolino Jedi in edizione limitata.

La videocassetta che dobbiamo correre a cercare Uno dei film simbolo della Disney, e allo stesso tempo uno di quelli con la storia più tribolata e con il maggior numero di remake è “Fantasia”, la cui prima uscita risale addirittura al 1940. Intorno a Fantasia c’è ancora oggi un mercato di collezionismo decisamente interessante. Le prime edizioni del film con il logo “Black Diamond” sono valutate tra gli 80 e i 150 euro. Il cofanetto deluxe in edizione limitata e numerata sfiora i 500 euro sui principali portali online. L’accoppiata videocassetta+libro originale, invece, si ferma a cifre vicine ai 250 euro.