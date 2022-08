Concorsi pubblici, in regione Lazio 249 assunzioni per diplomati: lavoreranno nei centri per l’impiego

Una nuova opportunità si presenta a chi è in cerca di lavoro. È stato indetto un nuovo concorso pubblico per 249 posti all’interno della Regione Lazio. Il bando per il concorso pubblico è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 agosto 2022 e ci sarà tempo fino al 30 settembre 2022 per compilare e presentare la domanda di partecipazione.

Il bando prevede quindi il reclutamento di unità di personale per contratto a tempo pieno e indeterminato come assistente mercato e servizi per il lavoro, potenziando i centri per l’impiego.

Il concorso pubblico consiste in una prova scritta e una orale, oltre alla valutazione dei titoli. Al termine delle prove sarà redatta la graduatoria finale dalla commissione esaminatrice. Ecco tutto quello che c’è da sapere sullo stipendio, requisiti, prove e come fare domanda.

Concorsi pubblici, bando per 249 assunzioni: cosa fa l’assistente di mercato e qual è lo stipendio

Sono ben 249 i posti di lavoro offerti dalla Regione Lazio per lavorare come assistente di mercato e servizi per il lavoro. Il concorso si rivolge a chi è in possesso del diploma.

L’offerta di lavoro prevede un contratto a tempo pieno e indeterminato, una vera opportunità. L’assistente di mercato dovrà svolgere colloqui individuali e di gruppo di orientamento, anche per utenti svantaggiati o disabili, utilizzando strumenti e procedure definiti dall’Ente, per identificare le competenze e i fabbisogni. Non solo, come si legge dal bando, l’assistente “accoglie ed accompagna gli utenti in Obbligo Formativo nei processi di scelta di nuovi percorsi formativi”, monitorandone l’esito.

L’assistente di mercato avrà quindi il compito di potenziare i centri per l’impiego e le politiche attive del lavoro. Essendo un ruolo che rientra nella categoria C - posizione economica C1, lo stipendio tipico per questa fascia dovrebbe essere di circa 1.695,34 euro mensili lordi.

Concorsi pubblici, 249 assunzioni nel Lazio per Assistente di mercato: requisiti

Per poter presentare la domanda ed essere ammesso a ricoprire uno dei 249 posti a tempo indeterminato all’interno della regione Lazio i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea purché in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana;

età non inferiore a 18 anni;

idoneità fisica alle mansioni previste dal bando

godimento dei diritti civili e politici;

posizione regolare nei confronti degli obblighi militari;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

non aver riportato condanne penali, o misure di interdizione od altre misure che impediscano la costituzione di rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;

diploma di istruzione secondaria di II grado.

Concorsi pubblici, 249 assunzioni nel Lazio per Assistente di mercato: prove

Dopo essersi accertati di essere in possesso di tutti i requisiti e di aver correttamente inviato la domanda, è necessario conoscere come sarà strutturato il concorso pubblico. Come riportato dal bando il concorso si articolerà in tre fasi:

una prova scritta , svolta esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali

, svolta esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali una prova orale che potrà essere svolta anche in videoconferenza attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali;

che potrà essere svolta anche in videoconferenza attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali; valutazione dei titoli.

La prova scritta sarà composta da 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in un’ora di tempo. Le domande saranno così suddivise:

25 quesiti volti a verificare le conoscenze inerenti al campo di lavoro, con domande su diritto amministrativo; diritto del lavoro e della legislazione sociale; gestione dei servizi per l’impiego e molto altro ancora;

volti a verificare le conoscenze inerenti al campo di lavoro, con domande su diritto amministrativo; diritto del lavoro e della legislazione sociale; gestione dei servizi per l’impiego e molto altro ancora; 8 quesiti per verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale;

per verificare la capacità e di ragionamento critico-verbale; 7 quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali. Per valutare le capacità di giudizio, i candidati dovranno rispondere a quesiti su situazioni concrete di lavoro, scegliendo tra le soluzioni predefinite quella che ritengono più adeguata.

La prova orale, invece verterà, oltre che sugli argomenti previsti per le prove scritte, anche sui seguenti argomenti:

delitti contro la Pubblica amministrazione;

normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali;

normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

conoscenza della lingua inglese;

conoscenza della lingua italiana per i candidati non italiani;

accertamento delle conoscenze informatiche.

Concorsi pubblici, 249 assunzioni nel Lazio: come fare domanda

Per fare domanda per il concorso per i 249 posti per assistente di mercato a tempo indeterminato c’è tempo fino al 30 settembre, la domanda infatti dovrà essere presentata entro 45 giorni a partire dalla pubblicazione del bando.

La domanda di partecipazione al concorso pubblico deve essere compilata e trasmessa esclusivamente per via telematica. Il candidato dopo essersi autenticato attraverso i sistemi Spid, Cie, Cns o eIdas, dovrà compilare il modulo elettronico sul sistema “inPA” (www.inpa.gov.it) previa registrazione sullo stesso sistema.

I candidati dovranno essere possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). All’interno della domanda il candidato dovrà indicare l’ordine di preferenza relativo all’ambito provinciale della sede di servizio con l’attribuzione di un valore da 1 (preferenza massima) a 5 (preferenza minima). Infine, è importante sapere che è richiesto il pagamento di un contributo di partecipazione pari a 10,33 euro, da effettuare online attraverso il servizio PagoPA entro lo scadere della presentazione della domanda. Per maggiori dettagli sul concorso si rimanda all’intero bando, disponibile in fondo alla pagina.

Bando regione Lazio 249 assunzioni come assistente di mercato