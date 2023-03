Concita De Gregorio: chi è, cosa ha fatto, malattia e vita privata

Questa sera tra pochissimo andrà in onda la quarta puntata di Belve, lo show di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani. Le interviste più scomode della tv avranno oggi come protagonisti Gabriel Garko, Heather Parisi e Concita De Gregorio. Proprio Concita De Gregorio, ancora prima della messa in onda del programma, è già al centro dell’interesse del pubblico. Non inspiegabilmente, dato che per la prima volta la donna ha scelto di svelare la verità sulle sue condizioni di salute e la malattia che l’ha provata duramente. Cos’altro sappiamo sulla sua carriera e sulla sua vita privata?

Chi è Concita De Gregorio: biografia e carriera

Concita De Gregorio nasce il 13 novembre 1963 a Pisa, dove torna per conseguire la laurea in Scienze politiche in seguito al diploma al liceo classico conseguito al Niccolini Guerrazzi di Livorno. Già durante gli anni universitari, mette le basi della professione che ancora oggi accompagna una carriera brillante e stimata. Molto presto, la De Gregorio ha infatti iniziato a svolgere la professione giornalistica con radio e televisioni e nel 1985 entra ne Il Tirreno, con il quale proseguirà una collaborazione durata 8 anni.

Nel frattempo, però, Concita De Gregorio viene riconosciuta anche da La Repubblica, dove tratta temi di cronaca e politica interna. Animata da un’etica giornalistica radicata e profonda, Concita De Gregorio non si limita mai nel suo lavoro e nel 2001 pubblica Non lavate questo sangue, un approfondimento dei fatti relativi al G8 di Genova. La produzione letteraria della De Gregorio non si ferma ai temi d’indagine, ma comprende anche diverse pubblicazioni più personali, senza che mai venga a mancare la trattazione delle più importanti tematiche sociali. Nel 2006 esce Una madre lo sa, il libro sulla maternità pubblicato da Arnoldo Mondadori editore che l’anno dopo si è conquistato un posto fra i finalisti del premio Bancarella.

Due anni dopo, nel 2008, Concita De Gregorio diventa la prima donna a ricoprire il ruolo di direttrice de l’Unità, la testata fondata da Antonio Gramsci, con la quale Concita continuerà a lavorare fino al suo ritorno ne La Repubblica nel 2011. L’esperienza presso l’Unità segna la carriera della giornalista in diversi punti, in primis con la polemica causata dall’annuncio della sua candidatura come direttrice, anticipata dalla rivista Prima Comunicazione. I problemi più seri, però, sono arrivati dopo, quando Concita De Gregorio è stata protagonista di una causa giudiziale e chiamata a rispondere di diffamazione in vece de l’Unità, subendo così il pignoramento di beni e conti bancari.

Nel 2010, poi, Concita De Gregorio vince il premio Renato Benedetto Fabrizi dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia e l’anno dopo pubblica un saggio molto apprezzato dalla critica, Così è la vita. Poco dopo, Concita De Gregorio inizia ad approdare nel mondo televisivo con altre vesti e nel 2013 conduce Pane quotidiano, il programma di letteratura di Rai3 al quale presterà il volto per 3 anni. Nel 2018 la sua conduzione arriva anche in radio, con la conduzione di Cactus, basta poca acqua su Radio Capital. Nel 2021, invece, la giornalista pisana conduce l’edizione estiva di In onda su La7, affiancata da David Parenzo, e poi prosegue anche in quella invernale.

L’anno scorso, Concita De Gregorio ha pubblicato un altro libro, Un’ultima cosa, oggetto di una trasposizione teatrale portato in scena dalla stessa autrice.

Concita De Gregorio, tra la malattia tenuta nascosta e la vita privata

Concita De Gregorio si racconta per la prima volta a Francesca Fagnani, svelando di essersi operata ad agosto a causa di un cancro e di essere tuttora in cura con una terapia giornaliera. Non ne ha voluto parlare prima d’ora per evitare la commiserazione e continuare a essere conosciuta per i suoi meriti. Una situazione delicata ma tenuta sapientemente nascosta, tanto che non sono mancate uscite di cattivo gusto in proposito. Qualcuno ha parlato dei suoi capelli come una copia del taglio della premier Meloni, suscitando la disapprovazione della De Gregorio che è invece costretta a utilizzare una parrucca.

La parte più difficile della malattia, secondo le anticipazioni del racconto, è stata doverla comunicare ai suoi quattro figli, in particolare al più giovane che vive in Australia. Concita De Gregorio è infatti mamma di ben 4 figli, nati dal matrimonio con il collega Alessandro Cecioni, con cui ormai è sposata da 30 anni.

Concita De Gregorio a breve racconterà di più della sua storia al pubblico italiano, certo di trovare nella sua narrazione l’onestà che da sempre la caratterizza, insieme al suo essere molto diretta. Proprio di recente, è stata tentata di contattare il direttore del giornale su cui è stato pubblicato il commento inappropriato sulla sua acconciatura per lamentarsi; ma come dimenticare anche la polemica con Sallusti a cui aveva chiesto senza mezzi termini «Perché chiami tutti per cognome e me per nome?»