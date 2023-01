Concerto di Natale per la pace: scaletta e ospiti

Si ripete l’appuntamento annuale del Concerto di Natale in Vaticano, ma il titolo si rinnova e la 30ª edizione prende il nome di Concerto per la pace. L’annuale appuntamento di Canale 5 riunisce molti ospiti sul palco per lo scopo benefico di sostenere la costruzione di un bunker in Ucraina.

Torna per la quarta volta consecutiva a condurre il Concerto di Natale per la pace Federica Panicucci. La location dell’evento sarà l’Auditorium Conciliazione a Roma e andrà in onda la sera del 1° gennaio 2023. L’evento non è in diretta, è stato registrato prima di Natale, ma sarà suonata la prima nota, come da consuetudine, alle ore 21 del primo giorno dell’anno.

Accanto al Piccolo coro le dolci note, gli artisti sul palco saranno accompagnati dall’Orchestra italiana del cinema. Ecco la scaletta della serata e gli ospiti invitati per il concerto di Natale per la pace.

Concerto di Natale: la scaletta dei cantanti del 1° gennaio

Sono molti gli artisti che sono stati invitati alla serata del Concerto di Natale per la pace. Come ogni anno il gruppo di cantanti e artisti che saliranno sul palco è piuttosto vergato e stili e generazioni si incontreranno per un obiettivo in comune: il concerto di beneficenza per la costruzione di un bunker. Il progetto benefico che il concerto ha scelto di sostenere è quello dei salesiani delle Missioni Don Bosco che vuole costruire un bunker per la popolazione Ucraina il cui spazio potrà essere utilizzato tanto nelle situazioni di crisi quanto in quelle di pace come teatro.

Per raggiungere l’obiettivo sarà possibile donare fino al 6 gennaio 2023 attraverso SMS o telefono fisso al numero solidale 45594.

Ad accompagnare lo scopo benefico la musica degli artisti invitati che si esibiranno nell’ordine di scaletta:

Aka7even

Emy Lee – Evanescences

Cristina D’Avena

Darin

Fiorella Mannoia

Gigi D’Alessio

Hevia

Jimmy Sax

José Carreras

Kayma

Orietta Berti

Riccardo Cocciante

Piccolo coro «Le dolci note»

Vincent Bohanan & Sound of Victory Gospel Choir

Concerto di Natale, non solo musica: ecco tutti gli ospiti

Non solo musica. Il concerto di Natale prevede una ricca scaletta musicale, ma anche molti altri ospiti del mondo dello sport e non solo. Accanto agli artisti sul palco suoneranno i musicisti dell’Orchestra italiana del cinema, ma saranno anche presenti il Piccolo coro le dolci note e Vincent Bohanan and the Sound of Victory Gospel Choir. Il tema della serata è la “pace” e quindi saranno interpretati anche diversi brani significativi da Elena Sofia Ricci, Leo Gullotta e Bianca Guaccero.

Anche i campioni sportivi sono stati invitati a trascorrere la serata all’auditorium conciliazione di Roma. Tra questi Federica Pellegrini, Marcell Jacobs, Fiona May e Chiara Vingione.

Concerto di Natale per la pace: a che ora e dove vederlo

Il Concerto di Natale per la pace sarà condotto da Federica Panicucci che aprirà la serata alle 21:15 del 1° gennaio 2023. Il Concerto di Natale per la pace tra trasmesso su Canale 5, non in diretta, ma sarà possibile seguirlo anche in streaming.

Infatti il concerto sarà visibile tramite l’applicazione di Mediaset per lo streaming, cioè Mediaset Infinity, che è disponibile per smart TV, tablet e smartphone.