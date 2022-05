Concerto 1° maggio 2022: scaletta cantanti, orari e dove vederlo

In scena oggi il grande ritorno del Concerto del Primo Maggio, l’evento musicale che celebra la Festa dei Lavoratori nella cornice di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. Dopo due anni di turbolenze dati da lockdown, restrizioni e cambi location ( l’edizione 2021 si è tenuta presso Auditorium Parco Della Musica «Ennio Morricone») i tre sindacati CGIL, CISL e UIL, in collaborazione con dalla società iCompany, riportano in auge la tradizione nella sua forma canonica dando il via a una nuova stagione musicale.

Per celebrare quindi questa giornata di festa tutti gli occhi saranno puntati sul palco della Capitale. Il sound della giornata sarà scandito da un lungo programma che conta più di 30 performance artistiche d’eccezione. Non mancherà però anche un momento di riflessione verso il conflitto russo ucraino a cui è peraltro dedicato lo slogan dell’intera manifestazione.

Il Concerto 1° maggio 2022 sarà trasmesso in diretta e in streaming, qui di seguito tutte le informazioni da conoscere per non perderselo.

Dove vedere il concerto del Primo Maggio

Si torna insomma a ballare sotto al palco ma anche a festeggiare a distanza. Chi non è riuscito a prenotare un biglietto per la location romana però potrà seguire, come sempre, l’intera manifestazione su Rai 3 che una diretta che prenderà anche il posto di «Che tempo che fa».

L’appuntamento è alle ore 15.30 con un live non stop fino alle ore 19.00. Si riprende poi alle ore 20.00 per salutarsi a mezzanotte con chiusura ufficiale alle 00.00. Per chi volesse seguire l’evento ascoltando i suoi brani del cuore mentre è in viaggio è sempre bene ricordare che Rai Radio 2 seguirà tutta la kermesse. Per chi vorrà invece rivedere in streaming i momenti salienti di questa edizione 2022 c’è sempre la piattaforma di Rai Play.

Scaletta dei cantanti: gli ospiti 2022

Per quest’edizione all’insegna dei grandi ritorni in realtà il programma canoro è costellato da nomi di artisti emergenti o che si stanno da poco facendo strada nel panorama musicale italiano con grande successo. Sotto la fedele conduzione di Ambra Angiolini si faranno largo più di 30 ospiti musicali tra cui:

Ariete

Angelina Mango

Bandabardò & Cisco

BigMama

Bresh

Caffellatte e Deddy

Carmen Consoli

Claver Gold

Clementino

Coez

Coma_Cose

Enrico Ruggeri

Extraliscio con Luca Barbarossa

Fabrizio Moro

Fasma

Go_A

Hu

Le Vibrazioni

L’Orchestraccia

Luché

Mace

Venerus

Gemitaiz

Colapesce e Joan Thiele

Mara Sattei

Marco Mengoni

Max Pezzali

Mecna

Mobrici

Mr. Rain

Ornella Vanoni

Psicologi

Rancore

Rovere

Sincro

Tommaso Paradiso

VV

Willie Peyote

Presenti in prima linea anche alcuni protagonisti del Festival di Sanremo 2022 come Rkomi e La Rappresentante di Lista. Venendo poi agli ospiti speciali dell’evento e della serata ricordiamo il divulgatore scientifico Barbascura X, reduce dall’avventura a Pechino Express 2022 insieme a Andrea Boscherini, ma anche i giornalisti Riccardo Iacona, Giovanna Botteri e Francesca Barra. Non mancheranno all’appello neanche gli attori romani Claudio Santamaria e Marco Paolini, lo scrittore Stefano Massini e il comico e conduttore di «Una pezza di Lundini» Valerio Lundini.

Un pensiero all’Ucraina: la scelta degli organizzatori

Lo slogan scelto dai sindacati CGIL, CISL e UIL per questa edizione è «al lavoro per la pace». Il messaggio è un chiaro riferimento alla necessità di porre l’accento sulle incredibili difficoltà che la comunità ucraina si sta trovando ad affrontare e il lavoro che, non a caso, è e sarà richiesto a tutta la comunità per aspirare alla fine del conflitto e alla ricostruzione.

In questi ultimi mesi il mondo dell’arte, dello spettacolo e della musica si sono spesso mobilitati in favore della causa, ma per dare un segnale forte i promotori della manifestazione hanno voluto invitare come unici ospiti internazionali gli GO-A, ovvero la band che ha rappresentato l’Ucraina l’anno scorso all’Eurovision Song Contest 2021.

Accanto alle battaglie per i diritti dei lavoratori su cui quotidianamente ci si scontra e ci si confronta a livello sociale, ci sono battaglie ancor più cruciali non troppo lontano da casa.