Con questo lavoro guadagni €1.000 in 3 giorni e viaggi gratis

Chi è alla ricerca di nuove opportunità di guadagno ed è pronto a mettersi in gioco non può di certo perdersi questa offerta di lavoro. Infojobs, in collaborazione con Drumwit, ha infatti recentemente pubblicato un annuncio davvero molto appetibile: si possono guadagnare ben 1.000 euro in 3 giorni e viaggiare gratis, il tutto arricchendo il proprio bagaglio culturale.

La nota azienda che gestisce l’omonima bacheca di lavoro online sta ricercando dei tester di viaggi, a cui si rivolge questa opportunità tanto curiosa quanto promettente. Oltre all’elevata retribuzione proposta, infatti, il soggetto selezionato avrà la possibilità di viaggiare, visitando posti magari mai visti o da riscoprire in una nuova chiave.

L’offerta è seria e regolare sotto tutti i punti di vista, non c’è alcun tranello, soprattutto perché il compito non è eccessivamente gravoso. Approfondiamo tutte le informazioni al riguardo.

1.000 euro in 3 giorni e viaggi gratis

«Ti immagini se il tuo prossimo lavoro fosse andare in vacanza?» viene chiesto nell’annuncio, riassumendo in maniera fedele il contenuto dell’offerta di lavoro.

Il tester di viaggi, così viene definito il ruolo da ricoprire, dovrà essenzialmente partecipare a un soggiorno in una delle capitali europee, partecipando attivamente all’esperienza, vivendola appieno. Sarà necessario essere pronti a raccontare quanto vissuto e le proprie impressioni, ma non sono richieste azioni particolari. Quella del tester di viaggi non è una figura professionale rigidamente definita, è sufficiente non essere spaventati da un pizzico di avventura.

Ovviamente i tester non potranno scegliere la destinazione, ma non è tutto: potranno scoprirla circa 48/72 ore prima della partenza. Quest’ultima sarà invece comunicata preventivamente, permettendo così agli interessati di organizzare i propri impegni in modo appropriato. L’insolita offerta di lavoro rientra in un progetto di Drumwit, un’agenzia spagnola di viaggi che propone pacchetti ed esperienze insolite, per solleticare lo spirito d’avventura di tutti.

Tra queste proposte, ci sono anche i viaggi a sorpresa, in cui appunto i viaggiatori non scelgono la destinazione e addirittura non la conoscono fino a poche ore prima della partenza. La formula non è sconosciuta ai viaggiatori più appassionati, ma sarà probabilmente necessario superare qualche reticenza prima di poterla estendere a un pubblico più ampio.

Presumibilmente è proprio per questa ragione che l’agenzia di viaggi propone la citata offerta di lavoro, con una strategia estremamente funzionale. I lavoratori selezionati avranno infatti modo di provare sulla propria pelle le proposte all’avanguardia di Drumwit, raccontandole poi a tutto il mondo. Così, i viaggiatori conosceranno la formula attraverso i parere degli altri, trovando opinioni utili e rassicurazioni quando necessario.

Non a caso l’agenzia pubblica questo genere di annunci con grande frequenza, permettendo di volta in volta a uno o più candidati di prendere parte all’esperimento. In questo momento, c’è una posizione aperta per un viaggio di 3 giorni (e 2 notti), per i quali è prevista una retribuzione complessiva di ben 1.000 euro. Come anticipato, la destinazione sarà conosciuta soltanto due o tre giorni prima. Il profilo selezionato è soltanto uno, ma gli sarà permesso portare un accompagnatore. Quest’ultimo non riceverà una retribuzione ulteriore, ma potrà prendere parte all’esperienza di viaggio nella capitale europea selezionata dall’agenzia spagnola.

Sarà quest’ultima a farsi carico dei costi di andata e ritorno, provvedendo ai biglietti aerei per la città di arrivo e partenza più comoda per il lavoratore. L’offerta cui ci riferiamo è rivolta ai cittadini italiani, ma Drumwit cerca spesso candidati anche in altri Paesi, per lo più europei. Tra i costi di cui si fa carico l’agenzia c’è anche il trasferimento dall’aeroporto all’hotel e viceversa, oltre al soggiorno all’interno di una struttura con valutazione di 4 o 5 stelle. I viaggiatori non dovranno preoccuparsi nemmeno delle spese per colazioni pranzi e cene, potendosi dedicare in tutto e per tutto all’esperienza di viaggio.