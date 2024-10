Comuni più ricchi (e più poveri) d’Italia: classifica 2024

Qual è il Comune più ricco d’Italia? Una domanda questa che potrebbe apparire cervellotica ma alla quale ogni anno prova a dare una risposta il ministero dell’Economia e delle Finanze, analizzando le dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef.

Lo scorso aprile così il Mef ha pubblicato l’aggiornamento dei dati in merito alle dichiarazioni dei redditi 2023 che, come noto, si riferiscono al 2022 come periodo di imposta.

Guardando la lista dei Comuni più ricchi in Italia salta subito all’occhio la grande distinzione territoriale, con il Nord in testa a questa speciale classifica e il Sud invece relegato alle ultime posizioni della graduatoria.

Vediamo allora nel dettaglio la classifica 2024 dei Comuni più ricchi e più poveri d’Italia, dando uno sguardo a quali sarebbero le 20 località dove si guadagna di più.

Comuni più ricchi d’Italia: la classifica 2024

In base al report realizzato dal Mef, questi sarebbero i venti Comuni più ricchi d’Italia.

1 Liguria GE PORTOFINO - 90.609 euro

- 90.609 euro 2 Toscana PI LAJATICO - 52.955 euro

- 52.955 euro 3 Lombardia MI BASIGLIO - 49.523 euro

- 49.523 euro 4 Piemonte CN BRIAGLIA - 43.474 euro

- 43.474 euro 5 Lombardia MI CUSAGO - 39.813 euro

- 39.813 euro 6 Lombardia PV TORRE D’ISOLA - 36.840 euro

- 36.840 euro 7 Piemonte NO BOGOGNO - 36.615 euro

- 36.615 euro 8 Lombardia MI SEGRATE - 35.865 euro

- 35.865 euro 9 Piemonte TO PINO TORINESE - 35.378 euro

- 35.378 euro 10 Lombardia MI MILANO - 35.282 euro

- 35.282 euro 11 Liguria GE PIEVE LIGURE - 35.256 euro

- 35.256 euro 12 Lombardia BS PADENGHE SUL GARDA - 35.041 euro

- 35.041 euro 13 Toscana LU FORTE DEI MARMI - 34.945 euro

- 34.945 euro 14 Lombardia MI ARESE - 34.879 euro

- 34.879 euro 15 Lombardia VA GALLIATE LOMBARDO - 34.640 euro

- 34.640 euro 16 Liguria SV BERGEGGI - 33.608 euro

- 33.608 euro 17 Piemonte CN BARBARESCO - 35.317 euro

- 35.317 euro 18 Lombardia MI SAN DONATO MILANESE - 33.213 euro

- 33.213 euro 19 Emilia-Romagna RE ALBINEA - 33.173 euro

- 33.173 euro 20 Valle d’Aosta AO CURMAYEUR - 33.072 euro

Il Comune più ricco d’Italia così sarebbe Portofino, con la rinomata località turistica che - per distacco - distanzierebbe il piccolo centro toscano di Lajatico che in precedenza è stato a lungo in testa a questa classifica.

Tra i grandi centri è Milano il più ricco, con a seguire Padova (27.935 euro) e Parma (27.759 euro). Roma invece si ferma a 27.206 euro, 8.000 euro in meno della città meneghina.

Come si può vedere è il Nord a dominare questa top 20 dei Comuni più ricchi d’Italia, con nessun centro del Sud che è presente in questa speciale graduatoria.

I Comuni più poveri in Italia

Dopo esserci soffermati sui più ricchi, vediamo anche quali sarebbero i dieci Comuni più poveri d’Italia.

7.895 Calabria CS AIETA - 10.986 euro

- 10.986 euro 7.896 Lazio FR TERELLE - 10.724 euro

- 10.724 euro 7.897 Puglia FG ROSETO VALFRONTONE - 10.717 euro

- 10.717 euro 7.898 Calabria VV DINAMI - 10.610 euro

- 10.610 euro 7.903 Piemonte CN CASTELMAGNO - 10.192 euro

- 10.192 euro 7.900 Lombardia CO SAN NAZZARO VAL CAVARGNA - 9.529 euro

- 9.529 euro 7.899 Lombardia CO VAL REZZO - 8.969 euro

- 8.969 euro 7.901 Piemonte VB VALLE CANNOBINA - 9.529 euro

- 9.529 euro 7.902 Piemonte VB GURRO - 8.046 euro

- 8.046 euro 7.904 Lombardia CO CAVARGNA - 7.402 euro

La vera sorpresa però è scoprire che in fondo alla classifica c’è Cavargna con un reddito medio di circa 6.300 euro: il Comune più povero d’Italia si trova in provincia di Como, ma la particolarità è che quasi tutti i lavoratori sono frontalieri che pagano le loro imposte alla fonte, cioè in Svizzera.

Oltre alle località frontaliere, tra i Comuni più poveri ci sono soprattutto piccole località di montagna e probabilmente con un alto numero di pensionati: giusto per fare un esempio, Castelmagno ha soltanto 40 contribuenti.

Il Mef così ha sottolineato che “persiste una distanza significativa tra il reddito medio delle regioni centro-settentrionali e quello delle regioni meridionali e le isole”.

La Regione in Italia con il reddito medio più basso è la Calabria (17.160 euro), poi a seguire Sicilia (circa 18.000 euro) e Sardegna (circa 19.000 euro).