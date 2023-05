Comuni più ricchi (e più poveri) d’Italia: classifica 2023

Qual è il Comune più ricco d’Italia? Una domanda questa che potrebbe apparire cervellotica ma alla quale ha provato a dare una risposta l’ufficio studi della CGIA di Mestre che, nel suo lavoro, ha analizzato i dati snocciolati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito alle dichiarazioni dei redditi ai fini Irpef del 2021.

Quando si parla di Comuni più ricchi in Italia subito si pensa a una forte distinzione territoriale, con il Nord in testa a questa speciale classifica e il Sud invece relegato alle ultime posizioni della graduatoria.

Tutto questo è solo in parte vero: stando allo studio il Comune più ricco d’Italia è quello di Lajatico, che si trova nel pieno Centro del Belpaese e più precisamente in provincia di Pisa. Poco più di 1.200 anime che possono contare su un reddito medio superiore ai 54.000 euro.

La vera sorpresa però è scoprire che in fondo alla classifica c’è Cavargna con un reddito medio di circa 6.300 euro: il Comune più povero d’Italia si trova in provincia di Como, ma la particolarità è che quasi tutti i lavoratori sono frontalieri che pagano le loro imposte alla fonte, cioè in Svizzera.

Vediamo allora nel dettaglio la classifica 2023 dei Comuni più ricchi e più poveri d’Italia, ricordando che lo studio della CGIA di Mestre si è basato su dei dati del Mef relativi alle dichiarazioni dei redditi 2021.

leggi anche La classifica delle Regioni più ricche d’Italia

Comuni più ricchi d’Italia: la classifica 2023

In base al report realizzato dall’ufficio studi della CGIA di Mestre, questi sarebbero i venti Comuni più ricchi d’Italia.

1 Toscana PI LAJATICO - 54.708 euro

- 54.708 euro 2 Lombardia MI BASIGLIO - 49.325 euro

- 49.325 euro 3 Liguria GE PORTOFINO - 45.617 euro

- 45.617 euro 4 Piemonte NO BOGOGNO - 42.366 euro

- 42.366 euro 5 Lombardia LC VARENNA - 42.254 euro

- 42.254 euro 6 Lombardia MI CUSAGO - 41.130 euro

- 41.130 euro 7 Lombardia PV TORRE D’ISOLA - 40.160 euro

- 40.160 euro 8 Lombardia VA GALLIATE LOMBARDO - 40.157 euro

- 40.157 euro 9 Piemonte TO PINO TORINESE - 38.441 euro

- 38.441 euro 10 Piemonte TO PECETTO TORINESE - 38.202 euro

- 38.202 euro 11 Liguria GE PIEVE LIGURE - 38.135 euro

- 38.135 euro 12 Lombardia MI MILANO - 37.189 euro

- 37.189 euro 13 Toscana LU FORTE DEI MARMI - 36.905 euro

- 36.905 euro 14 Lombardia BS PADENGHE SUL GARDA - 36.887 euro

- 36.887 euro 15 Lombardia MI SEGRATE - 36.665 euro

- 36.665 euro 16 Liguria SV BERGEGGI - 36.521 euro

- 36.521 euro 17 Lombardia MI ARESE - 36.197 euro

- 36.197 euro 18 Lombardia VA CASCIAGO - 35.900 euro

- 35.900 euro 19 Piemonte TO BALDISSERO TORINESE - 35.404 euro

- 35.404 euro 20 Lombardia VA LUVINATE - 35.317 euro

Oltre al già citato Lajatico, da anni indicato come il Comune più ricco d’Italia, a completare questo speciale podio ci sarebbero Basiglio e la rinomata Portofino. Come si può vedere, in questa Top 20 ci sono in prevalenza piccoli centri e tutti localizzati in Toscana, Lombardia, Piemonte e Liguria.

Al dodicesimo posto con un reddito medio di 37.189 euro troviamo Milano, il primo capoluogo di provincia a essere presente in classifica. Più indietro ci sono Monza (33° posto con 32.237 euro) e Bergamo (39° posto con 31.883 euro).

Tra i grandi centri poi troviamo Bologna (92° posto con 29.480 euro), Roma (120° posto con 28.646 euro), Firenze (186° posto con 27.636 euro), Torino (290° posto con 26.840 euro), Genova (665° posto con 25.011 euro) e Venezia (1.034° posto con 24.058 euro).

I Comuni più poveri in Italia

Dopo eserci soffermati sui più ricchi, vediamo anche quali sarebbero i dieci Comuni più poveri d’Italia.

7.895 Campania BN CASTELVETERE IN VAL FORTORE - 9.943 euro

- 9.943 euro 7.896 Lazio FR TERELLE - 9.931 euro

- 9.931 euro 7.897 Sicilia CT MAZZARRONE - 9.808 euro

- 9.808 euro 7.898 Calabria VV DINAMI - 9.806 euro

- 9.806 euro 7.899 Lombardia CO VAL REZZO - 9.648 euro

- 9.648 euro 7.900 Lombardia CO SAN NAZZARO VAL CAVARGNA - 8.809 euro

- 8.809 euro 7.901 Piemonte VB VALLE CANNOBINA - 8.434 euro

- 8.434 euro 7.902 Piemonte VB GURRO - 8.149 euro

- 8.149 euro 7.903 Piemonte CN CASTELMAGNO - 7.986 euro

- 7.986 euro 7.904 Lombardia CO CAVARGNA - 6.314 euro

Tra i Comuni più poveri ci sono soprattutto piccole località di montagna e probabilmente con un alto numero di pensionati: giusto per fare un esempio, Castelmagno ha soltanto 40 contribuenti.

Tra le città capoluogo di Regione, quelle messe peggio in classifica sono Napoli (1.876° posto con 22.603 euro), Campobasso (2.133° posto con 22.239 euro), Palermo (2.405° posto con 21.850 euro) e Catanzaro (2.519° posto con 21.685 euro).