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Come indicare il CIN affitti brevi nel 730/2026

Patrizia Del Pidio

2 Settembre 2026 - 08:18

CIN affitti brevi nel 730/2026: come e dove inserire il Codice Identificativo Nazionale nella dichiarazione dei redditi. Guida passo passo ed errori da evitare.

Come indicare il CIN affitti brevi nel 730/2026
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L’indicazione del CIN per gli affitti brevi è diventata un adempimento obbligatorio per tutti i proprietari. La tracciabilità degli immobili concessi in locazione breve richiede da parte del contribuente la massima attenzione per evitare che vi siano incongruenze tra quanto comunicano gli intermediari, i dati catastali e le banche dati dell’Agenzia delle Entrate.

Nella compilazione del 730/2026 sbagliare l’inserimento del Codice Identificativo Nazionale rischia di compromettere l’accesso ai regimi fiscali agevolati (come l’applicazione della cedolare secca al 21%). Il Cin va inserito nel Quadro B del modello 730, ma vediamo in quale sezione e quali sono i documenti da tenere a portata di mano.

L’obbligo di indicazione del CIN affitti brevi ha fatto il suo debutto nella dichiarazione dei redditi dello scorso anno (il DL 145 del 18 ottobre 2023 ha previsto che il locatore di immobili con contratti di locazione turistica o affitti brevi debba essere in possesso del Codice Identificativo Nazionale (CIN)).

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Come si inserisce il CIN affitti brevi nel 730/2026?

Nella sezione III del quadro B, chi stipula contratti di locazione turistica o breve deve indicare il CIN richiesto e assegnato dal Ministero del Turismo e obbligatorio. Ma come si inserisce nella dichiarazione dei redditi e come si compilano i vari campi?

Il CIN deve essere indicato nel rigo B12 (Sezione III quadro B del 730) nel seguente modo:

  • Colonna 1: si deve riportare il numero di rigo della sezione I nel quale sono stati indicati i dati dell’immobile posto in locazione turistica o con affitto breve;
  • Colonna 2: se sono stati utilizzati più modelli indicare il numero del modello in cui sono stati indicati i dati dell’immobile;
  • Colonna 3: inserire il Codice Identificativo Nazionale che è stato assegnato dal Ministero del Turismo.
730/2025 730/2025 CIN affitti brevi.

Attenzione al rigo B12

Per i soggetti che si avvalgono dei contratti di affitto breve (o turistico) la compilazione del rigo B12 richiede una particolare attenzione: in caso di errori nella compilazione, infatti, la dichiarazione viene scartata. Gli spazi messi a disposizione per inserire il CIN devono essere compilati tutti, visto che il codice è lungo 18 caratteri (e tanti sono gli spazi messi a disposizione).

Non basta indicare solo il numero del CIN ma è necessario compilare obbligatoriamente anche le Colonne 1 e 2.

Nel caso nella compilazione fossero stati commessi errori, anomalie e incongruenze saranno segnalati al contribuente in corso di compilazione con il messaggio “Dati mancanti o errati relativi al Quadro B - Redditi dei fabbricati”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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