Come impedire a una persona di scriverti su WhatsApp senza bloccarla

WhatsApp è una delle app di messaggistica più utilizzate al mondo, ma non sempre si desidera essere raggiunti da tutti i contatti della propria rubrica.

A volte, se una persona ci infastidisce con messaggi indesiderati, la soluzione più drastica potrebbe sembrare bloccare il contatto, impedendo completamente ogni forma di comunicazione.

Tuttavia, questa non è sempre l’opzione migliore, poiché potrebbe causare incomprensioni o creare situazioni imbarazzanti. Fortunatamente, WhatsApp offre diverse modalità alternative per limitare i contatti senza dover ricorrere al blocco.

Ecco tre metodi pratici per impedire a una persona di scrivere su WhatsApp senza la necessità di bloccarla. Di seguito tutto quello che serve sapere a riguardo.

Disattivare le notifiche è una soluzione comoda, soprattutto quando non si desidera interrompere completamente i contatti, ma si preferisce non essere disturbati ogni volta che si riceve un messaggio. Questo consente di restare tranquilli, sapendo che non si sarà svegliati o interrotti senza il proprio consenso. Inoltre, le notifiche possono essere riattivate in qualsiasi momento, consentendo di riprendere la conversazione senza ulteriori interruzioni. In questo modo, si controlla completamente il flusso di informazioni senza dover intraprendere azioni drastiche come bloccare il contatto.

Uno dei modi più semplici per evitare di essere disturbati da un contatto su WhatsApp è disattivare le notifiche di messaggi in arrivo. In questo modo, anche se il contatto continua a inviare messaggi , non si riceverà alcuna notifica che avvisi della sua presenza.

2. Archiviare le chat

Un altro metodo efficace per impedire che un contatto invii messaggi senza doverlo bloccare è archiviare le chat. Archiviare una conversazione su WhatsApp non elimina i messaggi né blocca il contatto, ma sposta semplicemente la chat in una cartella separata. In questo modo, la conversazione non verrà più visualizzata nella lista principale di chat, e i messaggi non appariranno come notifiche nella schermata principale. Si tratta di una soluzione discreta per nascondere chat fastidiose, pur mantenendo la possibilità di leggere i messaggi quando lo si desidera.

Aprire WhatsApp e selezionare la chat che si desidera archiviare.

Tenere premuto sulla chat e selezionare l’opzione Archivia dal menu che appare.

dal menu che appare. La chat verrà spostata nella sezione Chat archiviate e non verrà più visibile nella schermata principale.

L’archiviazione è particolarmente utile se non si vuole essere contattati, ma non si desidera allontanarsi completamente dal contatto. Le chat archiviate possono essere sempre consultate in qualsiasi momento, e si può decidere di rispondere ai messaggi quando si è pronti. Questa soluzione offre un maggiore controllo sulla situazione, evitando azioni estreme. Inoltre, se in futuro si cambia idea e si desidera riprendere una conversazione, la chat può essere facilmente ripristinata nella lista principale.