Le prime segnalazioni sono arrivate nel corso dell’ultimo weekend su Reddit. Un utente ha mostrato come numerose conversazioni avute dagli utenti con Claude siano finite su Google Search e possano essere cliccate e aperte da chiunque. Il motivo? L’attivazione di una funzionalità che rende condivisibili le chat tramite un link privato.

Un’esposizione grave e che potrebbe avere implicazioni più ampie per gli utenti, soprattutto quelli che usano il loro profilo per lavoro. Dopo le verifiche effettuate da aziende indipendenti, pare che sia Google sia Anthropic siano corse ai ripari rimuovendo la maggior parte delle chat rese pubbliche. Ma il problema rimane reale e ora gli iscritti a Claude si pongono dubbi reali sulla sicurezza dei propri dati.

Le chat di Claude finiscono su Google

Gli screenshot condivisi su Reddit e su X mostravano pagine di Google in cui si trovavano link di Claude legati a chat private avute dagli utenti nel corso delle ultime settimane. Addirittura alcune di queste contenevano domande su questioni legali, curriculum, discussioni aziendali interne e gestione di wallet di criptovalute.

Nelle varie discussioni, molti utenti si sono detti preoccupati per il fatto che le conversazioni che ritenevano non in elenco potessero diventare reperibili tramite i motori di ricerca pubblici. Altri però hanno notato come questo comportamento sia in realtà una conseguenza prevista dalla creazione di link di condivisione delle conversazioni accessibili pubblicamente.

Non una vulnerabilità del software, dunque, ma una scelta chiara – e probabilmente inconsapevole – di utenti che hanno creato collegamenti per le proprie chat da inviare ad altre persone e si sono ritrovati i messaggi indicizzati all’interno di Google.

Come disattivare la condivisione delle chat di Claude

Per preservare la tua privacy e i dati personali che hai già caricato all’interno di Claude o che hai intenzione di allegare in future query, ci sono alcuni veloci passaggi che devi seguire. Per prima cosa, apri una singola conversazione già attiva e premi sul tasto Condividi in alto a destra.

Troverai davanti a te due opzioni: Mantieni privato e Crea Link pubblico. Con la prima scelta, la chat rimane segreta e tu sarai l’unico a poterne avere sempre accesso in qualsiasi momento tu voglia. La seconda invece genera un collegamento che dovrebbe rimanere comunque privato e che solo tu potrai condividere con chi preferisci.

Visto che di recente Google è riuscito a intercettare questi link e a indicizzarli all’interno del proprio motore di ricerca, il consiglio è di selezionare sempre la prima opzione per una sicurezza maggiore. Se hai bisogno di mandare informazioni a un’altra persona, valuta un semplice copia-incolla o l’esportazione dei file generati.