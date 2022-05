Come diventare sindaco: tutti i passi da seguire

Come fare per poter diventare sindaco? Una domanda questa che in molti si pongono ogni volta che ci si avvicina al momento delle elezioni amministrative. Nonostante un sentimento di antipolitica sempre più tangibile in Italia, l’essere eletto alla guida di un piccolo comune o di una grande città è il sogno di tanti cittadini.

Nell’epoca dei social in molti poi sono conviti che possa bastare avere un discreto seguito social per poter ambire a indossare la fascia tricolore, ma nella realtà la strada per poter diventare sindaco è spesso in salita e piena di insidie.

Vediamo allora quali sono le procedure per presentare una candidatura a sindaco in occasione delle elezioni amministrative, oltre ad alcuni consigli per aumentare le possibilità di poter diventare un primo cittadino.

Elezioni amministrative: come candidarsi a sindaco

Alle elezioni amministrative possono candidarsi a sindaco tutti i cittadini maggiorenni in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità (Corte di cassazione - Sezioni civili: I Sezione, 6 marzo 2000, n. 2490).

Il primo passo per diventare sindaco è quello di riempire tutta la modulistica necessaria per poter validare la propria candidatura, tipo la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati alla carica di consigliere comunale oppure il modello di contrassegno della lista o il programma amministrativo.

Per quanto riguarda i comuni fino ai 15.000 abitanti, ogni candidato sindaco è collegato a una lista che deve “comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nel comune e non inferiore ai tre quarti”, con una rappresentanza di entrambi i generi. Nei comuni oltrei 5.000 abitanti nessun genere può essere rappresentato in una misura inferiore a un terzo dei candidati.

Nei comuni superiori ai 15.000 abitanti un aspirante primo cittadino può essere collegato a una o più liste presentate per le elezioni amministrative. Anche in questo caso si devono rispettare le regole riguardanti il numero dei candidati consiglieri in lista e la rappresentanza di genere.

Ogni candidatura a sindaco deve essere accompagnata poi da un numero di presentatori, le famose firme da dover raccogliere che spesso rappresentano lo scoglio maggiore da dover superare.

Per capire quante firme si devono raccogliere per presentare una candidatura, è sempre utile visionare la tabella pubblicata a riguardo da parte del Viminale.

Tabella firme necessarie per presentazione candidatura a sindaco Fonte ministero dell’Interno

Infine nei comuni superiori ai 50.000 abitanti, bisogna presentare insieme alle liste e alle candidature anche un bilancio preventivo di spesa, da rendere pubblico mediante affissione all’albo pretorio del comune.

Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature Guida per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale

Gestire la candidatura e vincere le elezioni

Dopo aver visto come presentare una candidatura a sindaco, ecco alcuni consigli per cercare di capire come vincere le elezioni.

Assumi del personale

È di fondamentale importanza avere uno staff che ti segua nello sviluppo della campagna elettorale. Le figure fondamentali di un team elettorale sono quattro: il responsabile della campagna elettorale, il tesoriere, lo spin doctor e l’incaricato alla raccolta fondi. Analizziamo le figure nel dettaglio:

il responsabile della campagna elettorale è colui che organizza la campagna nei suoi molteplici aspetti: dovrà risolvere i problemi e fare in modo che le cose procedano per il verso giusto;

è colui che organizza la campagna nei suoi molteplici aspetti: dovrà risolvere i problemi e fare in modo che le cose procedano per il verso giusto; il tesoriere assicura che i fondi della campagna siano spesi adeguatamente. Dovrà tenere i conti delle spese e controllare che la tua campagna elettorale rispetti le eventuali direttive del tuo Comune dal punto di vista economico;

assicura che i fondi della campagna siano spesi adeguatamente. Dovrà tenere i conti delle spese e controllare che la tua campagna elettorale rispetti le eventuali direttive del tuo Comune dal punto di vista economico; lo spin doctor è un esperto di comunicazione che lavora come consulente per conto di personaggi politici: gestisce la comunicazione e la figura del candidato, in più programma gli interventi pubblici;

è un esperto di comunicazione che lavora come consulente per conto di personaggi politici: gestisce la comunicazione e la figura del candidato, in più programma gli interventi pubblici; l’incaricato della raccolta fondi è colui che si impegna a trovare i finanziamenti per la campagna elettorale.

Cerca l’appoggio di un partito o di un’associazione politica

È indispensabile avere un gruppo che ti supporta. Oltre ai candidati di estrazione civica è importante avere l’appoggio di un gruppo politico. Potete optare per un gruppo che ha le stesse tendenze politiche delle vostre, oppure un gruppo che è forte sul territorio da un punto di vista elettorale, nel secondo caso la penale da pagare potrebbe essere l’incoerenza con le proprie idee e dichiarazioni d’intenti: a voi la scelta.

Crea una strategia ed un programma

Senza un percorso tracciato è facile perdersi. Comprendi la morfologia del territorio, i problemi che lo caratterizzano e la composizione socio-economica della popolazione. Dopodiché fai leva su queste problematiche istituendo un programma che tenta di risolverle. Non è detto che tu riesca, ma presentarsi ad un elettorato con le idee chiare è fondamentale per trasmettere serietà e prospettiva d’azione, specie in questo periodo dove la politica funziona perlopiù attraverso slogan.

Sii corretto

La politica è una “brutta cosa”, si tratta di gestione del potere. Quando affronti gli avversari sulle problematiche del territorio punta sul merito delle questioni, non scadere nella gogna mediatica e sulle debolezze personali del candidato. Potrebbe essere più semplice infangare i tuoi competitor, ma questo ti aprirebbe a critiche ed inasprimenti da parte degli altri candidati: non fare show, fai politica.

Prometti ma non troppo

Invece di fare promesse ai commercianti e ai cittadini, chiedi loro di comunicare apertamente con te una volta che sarai eletto sindaco. Le persone apprezzano i sindaci che non infrangono le promesse e che non dicono bugie. Apri dei tavoli di confronto perenne con i cittadini, istituisci dei comitati di quartiere come raccordo per le istanze della cittadinanza, dopodiché sintetizza queste istanze ed agisci.

Pubblicizzati

La pubblicità è una parte importante per ottenere visibilità e supporto. Contatta i media locali, apri delle pagine social, crea dei simboli e del materiale con il tuo nome. Quello che ti consigliamo di fare è utilizzare le piattaforme social più in voga: Facebook, Twitter e Instragram sono gli strumenti mediatici più diffusi in Occidente, se vuoi diventare sindaco dovrai utilizzare al meglio questi social.