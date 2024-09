Come avere i trasporti gratis? Con la conclusione del bonus trasporti, non prorogato, che permetteva di avere un voucher del valore di 60 euro ogni mese per l’acquisto dell’abbonamento del trasporto pubblico locale, non esistono iniziative a carattere nazionale che possono essere colte dalla generalità di coloro che per spostarsi utilizzano il trasporto pubblico.

La Carta Dedicata a te, da quest’anno, consente di utilizzare le somme ricaricate anche per acquistare abbonamenti al trasporto pubblico, ma in verità non si tratta propriamente di un bonus: si tratta comunque si importi che si sottraggono al bilancio familiare e che, in alternativa potrebbero essere utilizzati per comprare cibo o carburante. Anche se acquistato con la carta, quindi, l’abbonamento del trasporto non è gratis.

Nonostante questo ci sono diverse categorie di cittadini che possono ancora contare sul trasporto gratis, ma va sottolineato che si tratta di iniziative a livello locale e che, quindi, non riguardano tutta Italia.

Come avere i trasporti pubblici gratis in Emilia Romagna

In Emilia Romagna, la Regione ha riconfermato la gratuità dei trasporti per gli studenti. Sono diversi anni che questo beneficio è riconosciuto, ma è riservato agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori. L’iniziativa si chiama Salta Su e riguarda sia il trasporto su ruota che su rotaia (sia bus che treni).

Per averne diritto lo studente deve risultare iscritto a scuole pubbliche, paritarie, istituti di formazioni professionale e nucleo familiare deve avere un Isee non superiore a 30.000 euro. L’abbonamento gratuito, invece, non spetta agli studenti universitari (che però possono richiedere un contributo all’Ateneo se hanno un Isee al di sotto di una determinata soglia).

Mentre per gli studenti di scuole medie e superiori l’abbonamento gratuito (sempre su richiesta) è caricato sulla tessera MiMuovo, per gli studenti delle scuole elementari gli abbonamento annuali Salta Su sono spediti direttamente a casa. Se non si è ricevuto è possibile circolare fino al 15 ottobre mostrando soltanto un documento di riconoscimento che riporti data di nascita e residenza, dal 16 ottobre e fino al 18 dicembre 2024, invece, si potrà andare in biglietteria a chiedere un duplicato.

Come avere trasporti pubblici gratis in Lombardia

In Lombardia viaggiano gratis tutti i ragazzi che non hanno compiuto i 14 anni che sono accompagnati da un familiare (genitori, nonni, zii e fratelli e/o sorelle che hanno la maggiore età) che ha un biglietto o un abbonamento valido.

La Regione, inoltre, prevede anche sconti per chi acquista abbonamenti per più figli di età inferiore ai 18 anni: il secondo abbonamento è scontato del 20% mentre dal terzo abbonamento in poi scatta la gratuità. Per vedersi riconoscere l’agevolazione è necessario compilare un modulo con tutti i nomi dei figli che non hanno compiuto i 18 anni da esibire al momento dell’acquisto degli abbonamenti (o insieme agli altri abbonamenti acquistati in precedenza)

Trasporti gratis a Genova

Per tutto il 2024 a Genova si viaggerà gratuitamente sui mezzi di trasporto pubblico per migliorare la mobilità della città. Metropolitana, ascensori, funicolari, ferrovia saranno utilizzabili senza acquistare il biglietto. Gli under 14 e gli over 70, invece potranno utilizzare gratuitamente, oltre a questi trasporti, anche gli autobus.

Per viaggiare gratis è necessario dotarsi di una tessera CityPass da richiedere online senza alcun costo che sarà rilasciata a cittadini e residenti.

Trasporti gratis nel Lazio

L’iniziativa nel Lazio ha avuto una durata limitata dal 1° luglio al 15 settembre, periodo durante il quale è stato attivo Lazio Tour. I giovano con età compresa tra 14 e 29 anni, residenti nel Lazio, potevano viaggiare gratis su tutti i mezzi di trasporto Cotral e Trenitalia all’interno della Regione.

Trasporto pubblico gratis in Campania

Anche in Campania è stato attivato un bonus trasporti per i residenti. L’iniziativa è volta a sostenere l’utilizzo dei mezzi di trasporto per lo spostamento e il diritto allo studio.

Il Bonus è valido per l’acquisto di abbonamenti TPL durante il periodo scolastico e per il trasporto nel tragitto casa-scuola e ritorno e casa-università e ritorno. La gratuità, quindi, è limitata dal proprio Comune di residenza al Comune dove è ubicato l’Istituto o l’Università che si frequenta.

L’abbonamento non può essere usato la domenica e durante i giorni festivi.

Per avere diritto all’abbonamento gratuito è necessario avere un Isee entro i 35.000 euro, essere residenti in Campania, avere un’età compresa tra 11 e 26 anni ed essere iscritti, per l’anno scolastico 2024/2025 a:

scuole, pubbliche o parificate, secondarie di primo e secondo grado (medie e superiori);

percorsi di formazione professionale per l’assolvimento dell’obbligo scolastico (IEFP);

percorsi post diploma che offrono una formazione tecnica altamente qualificata per entrare subito nel mondo del lavoro (ITS);

università (solo dopo aver regolarizzato la propria iscrizione);

master universitari o corsi di specializzazione universitaria post laurea;

studenti universitari iscritti all’anno accademico 2023/2024 che conseguiranno il diploma di Laurea entro il 31 marzo 2025.

Da non perdere su Money.it