Colpiti 276 milioni di euro. Bloccati tutti i conti, le autorità chiudono una banca viennese

Ad una banca austriaca con sede a Vienna è stato vietato di continuare le sue attività commerciali con effetto immediato. Ad annunciarlo l’Autorità per i mercati finanziari. Si tratta della European American Investment Bank AG, con sede allo Schottenring di Vienna. Il divieto comprende la sospensione ufficiale dei pagamenti, il che significa che non possono essere effettuati ulteriori depositi, prelievi o trasferimenti. La scelta è dovuta a due cause, ecco quali.

Perché la EURAM è stata chiusa

Alla base della decisione ci sono i problemi economici che la European American Investment Bank AG ha. La banca non è riuscita a raccogliere almeno 25 milioni di euro di capitale fresco come precedentemente ordinato dall’ente di controllo. Poi non è riuscita ad elaborare un plausibile piano di liquidazione. Infine ci sono gravi carenze nella prevenzione del riciclaggio di denaro oltre ad un disequilibrio di valore nel portafoglio prestiti. Che ne sarà dei clienti?

Per fortuna i clienti fino a 100.000 euro di deposito sono coperti dall’assicurazione legale e i correntisti entro 7 giorni riceveranno il saldo di quanto depositato. L’assicurazione dovrebbe coprire complessivamente 757 clienti. In totale, i depositi presso la banca EURAM ammontano a 276,3 milioni di euro. Di questi 37,6 milioni di euro sono garantiti dall’assicurazione. Per fortuna non sono tanti i clienti che hanno somme ingenti presso l’istituto bancario perché l’attenzione della banca si è soffermata negli ultimi anni sopratutto sul private banking.

Tutti i depositanti nei prossimi giorni riceveranno una lettera dall’assicurazione dei depositi austriaca con le prossime mosse da compiere per ottenere i propri soldi. Inoltre a causa della carenza riscontrata in termini di prevenzione del riciclaggio di denaro, l’assicurazione si coordina con l’unità di segnalazione del riciclaggio di denaro presso l’ufficio federale della polizia criminale.

La European American Investment Bank AG è stata fondata nel 1999 da dirigenti e investitori privati. Sin dall’inizio l’attività della banca si è concentrata sul private banking per individui facoltosi, sopratutto clienti russi. A fine 2022 aveva 649 milioni di euro di asset.

Gli azionisti della holding Euram Bank, secondo i verbali di una riunione del giugno 2023, includono l’ex presidente di Adler Peter Maser, nonché Nematollah Farrokhnia. Farrokhnia è un ex dirigente della società di costruzioni Strabag SE, il cui figlio ha fondato l’attuale costruttore immobiliare Imfarr Beteiligungs GmbH.

Da gennaio 2024 l’Autorità dei mercati finanziari è dovuta intervenire più volte. Già a gennaio la banca è stata interdetta dalle nuove attività a causa di sospette violazioni della legge sul riciclaggio di denaro. A settembre gli è stato comunicato che doveva effettuare un aumento di capitale di 25 milioni di euro o decidere di sciogliersi e liquidarsi volontariamente. Non avendo fatto nessuna delle due opzioni, l’autorità austriaca ha deciso oggi per la sospensione di tutte le attività commerciali con effetto immediato.

