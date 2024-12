Città e Regioni dove ci sarà la neve in Italia a Natale quest’anno

Un Natale con la neve da sempre è un sogno per grandi e piccoli, con i fiocchi bianchi che renderebbero di certo ancora più magico e incantato un periodo speciale come quello delle festività.

Per poter passare un Natale “imbiancato” quest’anno non sembrerebbe essere necessario fare le valigie e recarsi verso il Nord Europa - anche se non mancano sfilze di influencer o presunti tali che stanno facendo a gara ad andare in Lapponia alla ricerca dello scatto perfetto -, visto che anche in Italia non dovrebbe mancare la neve.

Per quanto riguarda le previsioni meteo in vista di Natale, gli esperti sembrerebbero essere concordi che ci sarà neve in diverse zone dell’Italia, tanto che si parla di una sorta di “missile polare” in arrivo sul Belpaese nei prossimi giorni.

Le buone notizie riguardano anche gli sciatori, visto che già da prima di Natale sono previste nevicate in buona parte delle principali località sciistiche del nostro Paese, con la neve che non mancherà anche nei giorni a seguire.

Ma quali saranno le Regioni e le città dove ci sarà la neve a Natale? Lo abbiamo chiesto a Paolo Corazzon, popolare meteorologo di 3BMeteo che ci ha illustrato quali saranno le - probabili visto che ancora mancano diversi giorni - previsioni per il periodo delle feste.

Natale: Regioni e città dove ci sarà la neve

Secondo il meteorologo Paolo Corazzon non mancherà la neve a Natale in Italia, ma difficilmente stando alle previsioni meteo vedremo le principali città nostrane imbiancate durante il periodo delle feste.

“Già a partire dal fine settimana prima di Natale - ci ha spiegato Corazzon - le Alpi saranno imbiancate per bene, l’ideale per gli sciatori, con la neve che in tutto l’arco alpino ce la porteremo avanti poi per tutto il periodo festivo”.

Ci sarà neve oltre i mille metri sulle Alpi e nell’Appennino Settentrionale, quello tosco-emiliano per intenderci, ma non in pianura o nelle grandi città dove non sono previste precipitazioni a carattere nevoso a Natale.

Neve anche nell’Appennino Centro-Meridionale, partendo dalle Marche e dall’Abruzzo fino ad arrivare a Molise e Basilicata lambendo anche i rilievi presenti nel Lazio e in Campania.

Ricapitolando, a Natale oltre i mille metri non mancherà la neve sull’arco alpino e su buona parte di quello appenninico, ma non vedremo città - soprattutto quelle più grandi - imbiancate.

In generale le previsioni meteo indicano un Natale dove farà abbastanza freddo, con possibili piogge nel versante adriatico mentre su quello tirrenico dovrebbe splendere il sole.