Le città più romantiche d’Italia dove passare il San Valentino

La piattaforma di travel experience Musement , in vista dell’arrivo di San Valentino 2022, ha condotto uno studio che premia le città italiane più romantiche e suggestive.

Per offrire un’ampia rosa di scelte alle coppie in cerca della meta perfetta per la loro fuga d’amore invernale, il sito ha quindi stilato una nutrita classifica che, sorprendentemente, incorona proprio Milano, il capoluogo lombardo dall’aria un po’ frenetica ma senza dubbio scenografica e glamour.

Per scoprire i criteri di assegnazione di questo e degli altri premi, approfondiamo la notizia.

Perché partire a San Valentino conviene

Capita di stufarsi della classica cena al ristorante e di iniziare anche a trovare noiose, magari dopo tanti anni, le solite rose rosse accompagnate dai cioccolatini; perché quindi non tornare a viaggiare ora che i tempi lo permettono? Dare una bella svolta alla routine stantia della vostra relazione e di questa festività che tanti additano come «commerciale» è semplicissimo.

La scelta di farlo proprio in quest’occasione poi potrebbe essere agevolata da interessanti pacchetti stagionali scontati. Sono molte le strutture ricettive che promuovono sconti ad hoc per farsi notare dalle coppie in cerca di soluzioni pratiche ed economiche. Prezzi stracciate per saune e SPA, pernottamenti e, in alcuni casi, attrazioni turistiche da sperimentare in due: basta informarsi e le occasioni di risparmio saltano fuori.

Quest’anno poi San Valentino, per la gioia di tutti gli innamorati, cade proprio di lunedì quindi, per chi intende cogliere l’occasione e partire, basterà prendersi un giorno di ferie per prolungare un dolce weekend fuoriporta. Saltando il famigerato primo giorno della settimana del resto avrete modo di esplorare al meglio la città prescelta.

La meta perfetta, scelta dagli utenti Google

Se a causa del Covid la capitale internazionale dell’amore vi sembra off-limits, sappiate che ci sono città particolarmente romantiche anche in Italia.

Musement quest’anno ne ha scelte 20 e, per realizzare la classifica, ha preso in considerazione ben 44 province del nostro paese ma soprattutto il volume di ricerca su Google di 10 termini inerenti all’amore. La media delle ricerche mensili si riferisce al periodo compreso tra gennaio 2020 e dicembre 2021 ed è un modo tanto innovativo quanto curioso per testare l’ «atmosfera» di un luogo.

I termini utilizzati per il controllo incrociato sono stati: film romantici, ristoranti romantici, canzoni d’amore, frasi d’amore, poesie d’amore, primo appuntamento, San Valentino, lettere d’amore, weekend romantico, regali.

14 febbraio: la classifica completa delle destinazioni top

Abbiamo già scoperto il primo posto della classifica ma guardiamo ai suoi punteggi. Milano infatti ha ottenuto il punteggio massimo (100 su 100) in ben 7 campi di ricerca su 10, collocandosi al primo posto della classifica.

Il suo merito? Ampia scelta di locali e ristoranti che si avvicendano nei vari quartieri. Esperienze consigliate sono le passeggiate sui navigli, il Castello Sforzesco e una visita alle terrazze mozzafiato del Duomo.

Scendendo poi troviamo Napoli con la meravigliosa vista sul Golfo, i musei ed il buon cibo e poco distante un’altra meta campana: Salerno, ottima per dirigersi in Costiera Amalfitana o al Parco Archeologico di Paestum.

Quarto posto per Pescara con il suo lungomare e il bel Ponte del Mare, e quinta Catania, premiata per il ricco patrimonio storico culturale così come per le sue meraviglie naturali.

Dal 5 gradino in giù troviamo poi:

Cagliari;

Firenze;

Bologna;

Roma;

Bari;

Padova;

Brescia;

Bergamo;

Venezia;

Foggia;

Palermo;

Latina;

Torino;

Taranto;

Trento.

Si chiude così Top 20 e dobbiamo dire che, tra terrazze panoramiche con vista sul centro storico, spiagge e scorci naturalistici perfetti per godersi un tramonto ed escursioni per vivere il brivido dell’avventura insieme, scegliere dove trascorrere la festa degli innamorati non è mai stato così semplice.