Ciclone Circe in arrivo in Italia: ecco chi sarà maggiormente colpito dal maltempo

La prima settimana di agosto porterà con sé inaspettate temperature autunnali, a causa dell’avvicinarsi del ciclone Circe, con un improvviso e drastico abbassamento delle temperature e ondate di maltempo.

Infatti, l’anticiclone delle Azzorre che negli ultimi giorni ha esteso la sua influenza a buona parte della Penisola sarà la causa indiretta dell’instabilità nei prossimi giorni. Infatti, la cellula di alta pressione tenderà a ritirarsi dall’Europa centro occidentale direzionandosi verso l’Islanda, consentendo a una massa di aria fredda proveniente dalla Scandinavia, questa dal Mar del Nord formerà una profonda depressione che alla fine coinvolgerà anche l’Italia.

L’abbassamento delle temperature avverrà in due fasi, prima con il freddo che raggiungerà solo il Nord, con ancora temperature massime a Sud per poi giungere e avvolgere tutta la penisola. Ma quando arriverà il ciclone Circe in Italia e soprattutto quali Regioni saranno le più colpite dal maltempo? Ecco tutto quello che c’è da sapere sui futuri mutamenti meteorologici in Italia.

Ciclone Circe, cosa cambia e quando arriva in Italia?

Fino al 2 agosto il tempo si manterrà stabile quasi in tutta Italia grazie ad una nuova pulsazione sul bacino del Mediterraneo dell’alta pressione di origine subtropicale, con risultato cieli in prevalenza sereni, tranne qualche nube di passaggio soprattutto sulle regioni alpine e con possibili ma isolati temporali. Al Sud invece continueranno a registrarsi temperature record, con la Sicilia che sfiorerà i 40°C.

Tutto cambierà con l’arrivo del ciclone Circe giovedì 3 agosto con temperature anche inferiori di 10°-12° C e se l’estate continuerà indisturbata per qualche altro giorno al Centro con temperature tra i 34°-36°C e tra i 38°-40°C al Sud, a partire da giovedì sul Nord Italia si abbatterà un’ondata temporalesca imponente.

Le correnti instabili porteranno il maltempo anche nel resto d’Italia. E, cosa che ormai non stupisce più, si formeranno celle temporalesche in grado di scatenare forti colpi di vento e possibili grandinate.

Ciclone Circe: quali zone saranno maggiormente colpito dal maltempo?

La forte depressione d’aria fredda che con il Ciclone Circe giungerà in Italia, avvolgendo la nostra penisola, avrà un’evoluzione in due fasi.

A partire dal 1° agosto si registreranno i primi numerosi temporali nelle regioni settentrionali nelle zone alpine e prealpine e probabilmente anche sulle alte e medie pianure venete e il Friuli, preannunciando l’arrivo del ciclone Circe. Dal 3 agosto nuovi forti temporali si abbatteranno sulla Lombardia e il Triveneto con un coinvolgimento anche delle pianure.

La seconda fase, quella che vedrà un drastico abbassamento delle temperature in tutt’Italia, comincerà poche ore dopo. A partire dal 4 agosto la saccatura sprofonderà sul Mediterraneo formando un vortice secondario in prossimità dell’Italia settentrionale. Questo minimo dovrebbe portare altri forti temporali al Nord con un coinvolgimento parziale nella giornata di sabato 5 agosto anche delle regioni centrali e meridionali. Il 6 agosto il minimo dovrebbe aver abbandonato quasi completamente l’Italia.

Le regioni che saranno maggiormente a rischio di fenomeni intensi saranno, quindi, quelle settentrionali: Liguria. Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

Il caldo batterà quindi momentaneamente ritirata per la prossima settimana, per dover tornare il 7 agosto ad avvolgere gradualmente la penisola, ma è ancora presto per dirlo con certezza.