Chi sono i nuovi direttori di Tg1, Tg2 e Tg3: i profili e il curriculum di Chiocci, Preziosi e Orfeo

Il Consiglio di amministrazione della Rai ha dato il via libera alle nomine per le direzioni delle testate giornalistiche del servizio pubblico televisivo. I nomi proposti dall’amministratore delegato, Roberto Sergio, sono: Gian Marco Chiocci per il Tg1, Antonio Preziosi per il Tg2 e Mario Orfeo per il Tg3.

Le altre nomine riguardano Francesco Pionati, scelto come direttore del Gr, e Jacopo Volpi, che andrà alla guida di RaiSport. La decisione del cda è stata presa con un voto a maggioranza e con un margine ristretto (serviva, in realtà, la contrarietà di 5 consiglieri). A votare contro è stata anche la presidente Marinella Soldi, così come fatto da Francesca Bria (quota Pd) e dal consigliere eletto dai dipendenti, Riccardo Laganà.

Astensione, invece, da parte di Alessandro Di Majo, consigliere in quota M5s. I voti favorevoli, insieme a quello di Sergio, sono arrivati dai due consiglieri di maggioranza, Simona Agnes e Igor De Biasio. La contrarietà di Soldi dipende anche dal suo appello, rimasto inascoltato, per la parità di genere: tra i nuovi direttori, infatti, non c’è nemmeno una donna. Con queste nomine parte anche nel settore informativo la rivoluzione Rai targata Meloni.

Le nomine per le direzioni di genere

Sergio ha comunicato anche le nomine per le direzioni di genere, su cui non serve comunque il parere del cda (non è vincolante). Marcello Ciannamea sarà direttore dell’Intrattenimento Prime Time, Angelo Mellone dell’Intrattenimento Day Time, Paolo Corsini dell’Approfondimento, Adriano De Maio di Cinema e Serie Tv. Monica Maggioni passa dalla direzione del Tg1 all’Offerta informativa, Stefano Coletta alla Distribuzione, Nicola Rao alla Comunicazione. Direttrice di Radio2 sarà Simona Sala, con Francesco Giorgino all’Ufficio studi.

Arrivano anche alcune conferme: Silvia Calandrelli a Rai Cultura, Maria Pia Ammirati a Rai Fiction, Luca Milano a Rai Kids ed Elena Capparelli a RaiPlay e Digitale. Per RaiCom il nuovo amministratore delegato sarà Sergio Santo, la presidente sarà Claudia Mazzola. Conferme a Rai Cinema per Paolo Del Brocco come ad e per Nicola Claudio come presidente.

Chi è Gian Marco Chiocci, neo-direttore del Tg1

La scelta di Chiocci è stata fortemente voluta dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Chiocci, inoltre, sembra essere gradito anche al leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte. La sua nomina ha già scatenato qualche polemica, a partire da quella dell’Usigrai che lamenta come la scelta sia ricaduta su un esterno invece che su di un dipendente Rai.

Chiocci, 59 anni, ha iniziato la sua carriera da giornalista occupandosi principalmente di cronaca nera e giudiziaria. Ha lavorato per Il Tempo e per il Giornale fondato da Montanelli. Ha firmato l’inchiesta sulla casa di Montecarlo di Fini e Tulliani, poi è diventato direttore del Tempo e, dal 2018 dell’agenzia di stampa Adnkronos.

Chi è il neo-direttore del Tg2 Antonio Preziosi

Preziosi è stato scelto alla direzione del Tg2 ed è un nome considerato vicino a Forza Italia. Nato a Taranto nel 1967, ha iniziato a collaborare con la Rai dal 1991. Poi è stato redattore del telegiornale regionale da Palermo, prima di approdare alla redazione politico-parlamentare del giornale radio, a Roma, nel 1997.

Da quel momento ha iniziato il suo percorso con una carriera interna alla Rai, ottenendo la direzione di Radio1 e della testata giornalistica del giornale radio nel 2009. Nel dicembre 2015 è diventato corrispondente da Bruxelles, per poi essere nominato, nel dicembre del 2018, direttore di Rai Parlamento.

Mario Orfeo confermato direttore del Tg3

Mario Orfeo è stato confermato direttore del Tg3, dopo aver già diretto - unico nella storia - sia il Tg1 che il Tg2. Nato a Napoli nel 1966, inizia la sua carriera con diverse collaborazioni, tra cui quella con il settimanale Panorama. Nel 1990 entra nella redazione napoletana de la Repubblica, per poi venire trasferito a Roma.

Nel 2002 viene nominato direttore del Mattino e nel 2009 del Tg2. Nel 2011 approda alla direzione del Messaggero prima di essere scelto, nel 2012, come direttore del Tg1. In Rai ha poi ricoperto anche altri importanti incarichi: nel 2017 e 2018 è stato direttore generale della Rai, nel 2019 presidente di Rai Way e da maggio 2020 direttore del Tg3. Nel novembre 2021 diventa direttore dell’Approfondimento, per poi tornare a giugno del 2022 alla direzione del Tg3. Dove oggi viene confermato.