Chi è Giuliano Ferrara, l’ex ministro colpito da infarto: dal Partito Comunista al giornalismo

Giuliano Ferrara, il malore nella notte

Giuliano Ferrara, 70 anni, si è sentito male ieri sera nella sua casa di Scansano, nel grossetano. Soccorso dal 118, è stato subito trasferito in ospedale e sottoposto a un intervento di angioplastica. Il giornalista si trova ora nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Grosseto. L’intervento è riuscito ma le sue condizioni restano gravi «ma stabili», come riporta il Corriere della Sera.

Chi è Giuliano Ferrara

Giuliano Ferrara è nato il 7 gennaio 1952 a Roma ed è figlio di Maurizio Ferrara, ex presidente della Regione Lazio.

Giuliano Ferrara è un giornalista, noto anche come conduttore televisivo e per essere stato ministro della Repubblica. Ha fondato il giornale Il Foglio nel 1996 e ne è stato direttore fino al 2015.

Ha iniziato la sua carriera da giornalista al quotidiano Il Giornale, ma ha lavorato anche per Il Corriere della Sera (firmando con lo pseudonimo Piero Dall’Ora). Da subito una grande passione per la politica, Ferrara nei primi anni è stato un «contestatore sessantottino». Non solo. Giuliano Ferrara ama anche il panorama televisivo e musicale. Viene assunto, infatti, come corista dello spettacolo rock Then an Alley, incentrato prevalentemente su alcuni brani di Bob Dylan.

Nei primi anni 70, Giuliano Ferrara è diventato membro del Partito Comunista torinese in qualità di responsabile. Tra il 1989 e il 1994 Ferrara è stato europarlamentare per il Psi, mentre nel 94-95 ha ricoperto il ruolo di ministro per i Rapporti con il Parlamento del primo Governo Berlusconi (1994-1995). Candidato per Forza Italia e la Casa delle Libertà alle elezioni politiche suppletive per il Senato del 9 novembre 1997, venne sconfitto dall’ex-pm simbolo di Mani pulite, Antonio Di Pietro, candidato dell’Ulivo.

Ha condotto diversi programmi televisivi. L’esordio nel 1987 con il programma Linea Rovente, trasmesso su Rai 3. Poi ha lavorato a Rai 2 (Il testimone), Canale 5 (Radio Londra), Italia 1 (L’Istruttoria) e La7 (Otto e mezzo).

Nella vita privata è sposato con Anselma dal 1987. La moglie è una famosa scrittrice originaria degli Stati Uniti. Giuliano Ferrara è noto anche per le sue posizioni antiabortiste.