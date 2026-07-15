Certificati, premi fino all’8,76% annuo con l’effetto Airbag. Come funzionano le nuove emissioni di UniCredit?

Premi mensili con effetto memoria e un meccanismo che attenua le perdite sotto barriera. Come funzionano i nuovi Certificate Airbag di UniCredit?
Un airbag contro i ribassi di mercato. È l’elemento distintivo delle nuove emissioni Cash Collect Airbag Worst Of Autocallable di UniCredit, costruite su panieri di indici internazionali e dotate di un meccanismo che, in caso di violazione della barriera a scadenza, attenua la perdita invece di replicarla per intero.
I mercati azionari si muovono su livelli storicamente elevati, ma la visibilità sul quadro macro resta limitata e costruire scenari direzionali chiari è sempre più complicato. In una fase come questa, molti investitori guardano a strumenti capaci di generare flussi periodici affiancando alla protezione condizionata del capitale un ulteriore livello di difesa nelle fasi di mercato più difficili.
Le nuove emissioni seguono esattamente questa logica: premi mensili fino allo 0,73%, pari all’8,76% annuo lordo, barriera al 60% e, soprattutto, l’effetto Airbag che entra in gioco proprio negli scenari peggiori.
Come funziona l’effetto Airbag sui certificati?
Nei certificati tradizionali, se a scadenza il peggiore dei sottostanti si trova sotto la barriera, il rimborso replica linearmente la sua perdita. In altre parole, con un ribasso del 50%, l’investitore riceve la metà del capitale.
Con l’effetto Airbag il calcolo cambia e, in caso di violazione della barriera, il rimborso è pari al valore finale diviso per il livello della barriera, risultando in una perdita meno che proporzionale rispetto a quella del sottostante peggiore.
Un esempio, ipotizzando un investimento di 100 euro e una barriera al 60%:
|Performance del Worst Of
|Certificato tradizionale
|Certificato Airbag
|-50%
|50 €
|83,33 €
|-60%
|40 €
|66,67 €
|-70%
|30 €
|50 €
La differenza è evidente soprattutto negli scenari intermedi: con il peggiore degli indici a -50%, il certificato con airbag restituisce 83,33 euro contro i 50 euro di una struttura tradizionale.
Va detto con chiarezza, tuttavia, che l’effetto Airbag non elimina il rischio di perdita del capitale, ma riduce l’impatto delle performance negative più accentuate una volta violata la barriera.
Le nuove emissioni su panieri di indici
I nuovi Certificate sono costruiti su combinazioni di grandi indici internazionali (Nasdaq 100, S&P 500, Eurostoxx 50, Eurostoxx Banks, Ftse Mib e Nikkei 225) e condividono la stessa architettura, ovvero:
- barriera cedolare e capitale al 60% del valore iniziale,
- premi mensili condizionati con effetto memoria che consente di recuperare le cedole non distribuite,
- autocall step-down a partire da ottobre 2026, con soglie di rimborso anticipato che scendono progressivamente nel tempo.
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Tra le recenti emissioni, si segnalano:
- ISIN DE000UR0X7D8, con premio mensile dello 0,73%, pari all’8,76% annuo lordo, su Eurostoxx Banks, Nasdaq 100, Nikkei 225 e S&P 500;
- ISIN DE000UR0X7G1, con premio mensile dello 0,73%, pari all’8,76% annuo lordo, su Eurostoxx 50, Eurostoxx Banks, Nasdaq 100 e Nikkei 225;
- ISIN DE000UR0X7F3, con premio mensile dello 0,71%, pari all’8,52% annuo lordo, su Eurostoxx Banks, Ftse Mib, Nasdaq 100 e Nikkei 225;
- ISIN DE000UR0X7E6, con premio mensile dello 0,58%, pari al 6,96% annuo lordo, su Eurostoxx Banks, Ftse Mib, Nasdaq 100 e S&P 500.
La barriera al 60% significa che il peggiore degli indici del paniere può perdere fino al 40% dal livello iniziale senza compromettere il rimborso integrale del capitale a scadenza. E se il ribasso dovesse andare oltre, entra in funzione l’effetto Airbag ad attenuare la perdita.
L’esposizione a panieri di indici, anziché a singole azioni, riduce inoltre (ma non elimina) il rischio specifico - il risultato non dipende dalle vicende di una singola società, ma dall’andamento di interi mercati.
Rispetto alle strutture su panieri azionari, come quelle delle recenti emissioni Cash Collect su singoli titoli, i premi sono più contenuti. In cambio, l’investitore ottiene una doppia linea di difesa, composta dalla diversificazione degli indici e da un airbag che rende meno pesanti gli scenari peggiori.
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