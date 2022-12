Il Natale è ormai giunto e in molti si riuniscono con le proprie famiglie e amici per trascorrere del tempo insieme, tra un pasto e una tombola. Eppure, molto spesso può capitare di ritrovarsi con qualcosa che manca in casa, che sia un ingrediente fondamentale per un piatto del pranzo di Natale, oppure si potrebbe essere ancora indecisi sul regalo da fare a uno dei propri familiari.

Tutti, quindi, almeno una volta si sono ritrovati a ridursi agli acquisti dell’ultimo minuto, a causa spesso della vita frenetica lavorativa che precede le vacanze. Per tale motivo è sempre utile conoscere gli orari dei negozi e dei centri commerciali, i quali potrebbe essere chiusi o in apertura straordinaria.

Tutto dipende dalla politica assunta dalla dirigenza del centro ed è quindi bene consultare il sito, prima di andare in contro a una brutta sorpresa. Soffermandoci sulla frenetica Capitale, sono diverse le novità per questo periodo natalizio. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’apertura dei centri commerciali e mezzi pubblici a Roma.

Centri commerciali Roma aperti o chiusi a Natale e Santo Stefano?

Se per la Vigilia di Natale, in molti hanno potuto approfittare dello shopping last minute fino alle 18, comprando gli ultimi regali e pensierini per familiari e parenti, prima del tradizionale cenone del 24 dicembre, lo stesso non avverrà per questa giornata. Per questa domenica di Natale. 25 dicembre 2022, infatti, le serrande rimarranno abbassate.

I principali negozi e centri commerciali - da quello di Anagnina fino a quello dell’Eur - chiuderanno per questa giornata, dando occasione anche ai dipendenti di poter passare il pranzo di Natale in famiglia. Mentre lunedì 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, si potranno registrare anche aperture straordinarie, ma solo di alcuni centri commerciali. È questo il caso ad esempio di:

Maximo con negozi attivi dalle 10 alle 21 (e il food fino alle 22).

con negozi attivi dalle alle (e il food fino alle 22). Outlet di Valmontone, porte aperte dalle 10 alle 21.

Tutto dipende dal centro commerciale ed è per questo un bene consultare il sito, prima di andare in contro a una brutta sorpresa. Non mancano poi i mercatini di Natale con Piazza Navona in testa e piazza Mazzini con le sue 60 casette di legno di prodotti artigianali.

Roma, orari di Metro e bus per Natale e Vigilia

Se per il giorno della Vigilia - 24 dicembre - i mezzi pubblici sono stati gratuiti a Roma, con la possibilità di prendere qualsiasi mezzo senza aver timbrato alcun ticket, lo stesso non vale per il 25 e 26 dicembre. Unico a rimanere gratis il 25 dicembre sono le due nuove linee circolari, “Free 1” e “Free 2”, che partendo dai parcheggi di Piazzale dei Partigiani e della Stazione Termini permettono di raggiungere velocemente Largo Chigi (Via del Corso – Galleria Alberto Sordi).

In occasione delle vacanze natalizie, per non rischiare di rimanere imbottigliati nel traffico, numerosi sono i cittadini che prediligono prendere i mezzi di trasporto pubblici, raggiungendo qualsiasi punto della Capitale, benché il timore sia sempre quello che proprio in occasione delle feste, le corse non vengano erogate. Per questo è bene, specialmente per la giornata di Natale segnarsi i seguenti orari.

Per la giornata del 25 dicembre, infatti, le linee di superficie, inclusa la linea elettrica 100, e le metropolitane saranno attive dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 16:30 alle 21:00. Mentre le linee notturne, tra il 25 e il 26, sono regolarmente attive. Mentre per il 26 dicembre viene erogato il tradizionale servizio festivo diurno e notturno.