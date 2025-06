I cani possono entrare nei supermercati? Sì, ecco dove

I cani possono entrare nei supermercati? Una domanda questa non banale visto che secondo il Rapporto Eurispes 2025 il 40,5% degli italiani possiede almeno un animale domestico.

Sempre stando a questo rapporto, coloro che possiedono animali domestici il 41,8% ha un cane e, secondo i dati dell’Anagrafe Animali d’Affezione aggiornati al al 2023, in Italia risultano registrati 13.863.734 cani con microchip.

Di conseguenza sono milioni gli italiani che quando hanno necessità di fare spesa al supermercato si domandano se possono portare con loro i loro amici a quattro zampe.

Ma allora cosa dice la legge in merito ai cani nei supermercati? Dal punto di vista normativo non esiste una legge nazionale che lo vieti o lo consenta esplicitamente, ma la decisione spetta ai gestori del singolo esercizio commerciale.

Vediamo allora in quali supermercati i cani possono entrare divisi per Regione, approfondendo al tempo stesso la questione normativa.

Cani al supermercato, cosa dice la legge

Come detto non esiste una norma nazionale che vieta ai cani di entrare nei supermercati. Tuttavia, in base al regolamento interno e alle norme igienico-sanitarie, il responsabile del punto vendita può vietarne l’accesso.

La legge vieta l’accesso agli animali nei luoghi dove si manipolano o trasformano alimenti - come cucine o laboratori -, ma non nelle aree di vendita al dettaglio, come i corridoi di un supermercato.

È il proprietario del supermercato a decidere se ammettere o no gli animali domestici, attuando tutte le precauzioni utili a evitare il contatto diretto o indiretto degli animali con gli alimenti sia sfusi che confezionati.

Alcune catene consentono l’accesso ai cani,spesso con l’obbligo di guinzaglio o trasportino, mentre devono essere sempre ammessi per legge i cani guida per non vedenti.