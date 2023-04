Calendario scolastico 2023/2024, primo e ultimo giorno di scuola per regione: le date

Comincia a delinearsi il calendario scolastico 2023/2024 dal momento che alcune Regioni hanno già deliberato le date dell’ultimo e del primo giorno di scuola del prossimo anno.

Alcune appunto, perché non tutte le Regioni hanno già deciso quando inizierà la scuola nel 2023 e quando finirà nel 2024 il che è del tutto normale considerando che manca poco più di un mese alla fine dell’anno scolastico in corso.

Le singole Regioni fissano non solo le date di inizio e fine del calendario scolastico, ma anche i giorni di sospensione in concomitanza delle festività nazionali religiose e civili come quella del primo Maggio.

Sono poi le scuole di ogni ordine e grado, da Nord a Sud del Paese, a decidere in sede di collegio dei docenti che articolazione dare allo stesso e con successiva deliberazione del consiglio di istituto. Gli Istituti scolastici possono infatti, nel limite dei 200 giorni di scuola stabiliti, riadattare il calendario scolastico. Al momento sono 6 le Regioni che hanno già fissato il calendario scolastico 2023/2024. Ecco quali sono.

Calendario scolastico 2023/2024, primo e ultimo giorno di scuola: date per regione

Solo Emilia-Romagna, Lombardia, Molise, Sicilia, Valle d’Aosta e le province autonome di Bolzano e Trento dovrebbero avere emanato al momento il calendario scolastico 2023/2024 con le date del primo e ultimo giorno di scuola. Le scuole iniziano:

in Emilia-Romagna il 15 settembre 2023 ;

; in Lombardia il 12 settembre 2023 ;

; in Molise il 14 settembre 2023 ;

; in Sicilia il 13 settembre 2023 ;

; in Valle d’Aosta l’ 11 settembre 2023 ;

; nella provincia autonoma di Bolzano il 5 settembre 2023 ;

; nella provincia autonoma di Trento l’11 settembre 2023.

Per quanto riguarda invece l’ultimo giorno di scuola nel 2024 le Regioni hanno stabilito le seguenti date:

in Emilia-Romagna l’ultimo giorno di scuola è il 6 giugno 2024 ;

; in Lombardia l’ultimo giorno di scuola è l’ 8 giugno 2024 ;

; in Molise l’ultimo giorno di scuola è l’8 giugno 2024;

in Sicilia l’ultimo giorno di scuola è l’8 giugno 2024;

in Valle D’Aosta l’ultimo giorno di scuola è il 6 giugno 2024;

nella provincia autonoma di Bolzano l’ultimo giorno di scuola è il 14 giugno 2024 ;

; nella provincia autonoma di Trento l’ultimo giorno di scuola è l’11 giugno 2024.

Non solo, le stesse regioni hanno anche fissato le date di inizio e fine delle vacanze di Natale e Pasqua e gli altri giorni di sospensione dell’attività didattica in concomitanza di altre festività religiose e civili.

Calendario scolastico 2023/2024: vacanze e ponti per regione

Le Regioni stabiliscono anche i giorni di vacanze ed eventuali date per la sospensione dell’attività didattica che possono determinare dei ponti. A questi si aggiungono eventuali ridefinizioni del calendario scolastico da parte dei singoli istituti.

Emilia-Romagna

Vacanze di Natale dal 24 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024;

vacanze di Pasqua dal 28 marzo al 2 aprile 2024;

lezioni sospese il 2 novembre 2023 per la commemorazione dei defunti.

Lombardia

Vacanze di Natale dal 24 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024;

vacanze di Pasqua dal 28 marzo al 2 aprile 2024;

vacanze di Carnevale per il 12 e il 13 febbraio 2024 (martedì grasso).

Molise

Vacanze di Natale dal 24 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024;

vacanze di Pasqua dal 28 marzo al 2 aprile 2024;

lezioni sospese il 2 novembre 2023 per la commemorazione dei defunti;

lezioni sospese il 9 dicembre 2023 per il ponte dell’Immacolata;

vacanze di Carnevale dal 12 al 14 febbraio 2024;

lezioni sospese il 29 e il 30 aprile 2024 per il ponte del 1°maggio.

Sicilia

Vacanze di Natale dal 24 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024;

vacanze di Pasqua dal 28 marzo al 2 aprile 2024;

lezioni sospese il 2 novembre 2023 per la commemorazione dei defunti;

Valle d’Aosta

Vacanze di Natale dal 24 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024;

vacanze di Pasqua dal 28 marzo al 2 aprile 2024;

lezioni sospese il 9 dicembre 2023 per il ponte dell’Immacolata;

lezioni sospese il 30 e il 31 gennaio per la festività di Sant’Orso;

vacanze di Carnevale dal 12 al 14 febbraio 2024;

lezioni sospese il 26 e il 27 aprile 2024 per il ponte del 25 aprile.

Provincia autonoma di Bolzano

Vacanze di Natale dal 24 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024;

vacanze di Pasqua dal 28 marzo al 2 aprile 2024;

lezioni sospese dal 30 ottobre al 3 novembre;

lezioni sospese il 9 dicembre 2023 per il ponte dell’Immacolata;

vacanze di Carnevale dal 12 al 17 febbraio 2024;

lezioni sospese il 26 e il 27 aprile 2024 per il ponte del 25 aprile;

lezioni sospese il 20 maggio.

Provincia autonoma di Trento

Vacanze di Natale dal 24 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024;

vacanze di Pasqua dal 28 marzo al 2 aprile 2024;

lezioni sospese il 9 dicembre 2023 per il ponte dell’Immacolata;

vacanze di Carnevale dall’8 al 13 febbraio 2024.

Le lezioni sono sospese anche per le seguenti festività:

1° novembre, festa di tutti i Santi;

8 dicembre, Immacolata Concezione;

25 aprile, Anniversario della Liberazione;

1° maggio, Festa del Lavoro;

2 giugno, Festa della Repubblica;

Festa del Santo Patrono.

Per il calendario scolastico 2023/2024 delle altre Regioni italiane seguono aggiornamenti.