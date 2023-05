Calendario esame di Maturità 2023, tutte le date da segnare sul calendario

Un nuovo anno scolastico volge al termine, il che vuol dire che ormai manca poco per gli esami di maturità e gli studenti dell’ultimo anno sono ormai in fermento mentre si accingono a ripassare i programmi delle materie.

Per poter giungere preparati a questa importante tappa che conclude definitivamente un percorso durato cinque anni alle scuole superiori, molti studenti stanno cercando di preparare un programma adatto per poter ripassare tutte le materie necessarie per le prove scritte e per il colloquio orale.

Per poterlo fare, però, è necessario conoscere tutte le date “rosse” della Maturità 2023, in modo da segnarle sul calendario e poter distribuire il carico di studio in maniera sostenibile sia fisicamente che psicologicamente.

Gli esami di Maturità rappresentano la prima vera prova nella quale gli studenti dovranno gestire le proprie emozioni - e possibili ansie da prestazioni - e nella quale dovranno decidere come organizzarsi per superare gli esame, dimostrando ormai di essere maturi per poter affrontare un nuovo percorso sia nel mondo lavorativo che universitario. Ecco quali sono le date da segnare sul calendario.

Calendario esame di Maturità 2023: le date delle prove scritte

Saranno ben 470mila gli studenti che lo stesso giorno e allo stesso orario si siederanno tra i banchi di scuola per dare inizio all’esame finale. Come riportato dal Ministero dell’Istruzione, la prima prova, lo scritto di italiano, si svolgerà mercoledì 21 giugno 2023 alle 8.30 con modalità identiche in tutti gli istituti e avrà una durata massima di 6 ore. La prima prova è necessaria per accertare sia la padronanza della lingua italiana sia le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche degli studenti.

A seguire la seconda prova, inerente alle discipline d’indirizzo, si terrà il 22 giugno 2023. A differenza degli anni precedenti, causa emergenza sanitaria nazionale per il Covid, la seconda prova torna ad essere nazionale: sarà il Ministero e non più la singola commissione d’esame ad elaborare le tracce.

Infine, per le sezioni Esabac ed Esabac techno, sezioni di secondaria superiore italo-francese (quindi con opzione internazionale), per le scuole della Regione autonoma Valle d’Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano e per le scuole con insegnamento bilingue sloveno/italiano del Friuli Venezia Giulia è prevista una terza prova scritta, che si terrà il 27 giugno 2023, sempre alle 8.30.

Calendario esame di Maturità 2023: quando iniziano gli orali?

A differenza delle prove scritte, gli studenti non potranno sapere con certezza la data del proprio colloquio orale fino all’estrazione della lettera durante la prima prova scritta. Solo allora si potrà calcolare con esattezza il giorno in cui si dovrà fronteggiare la commissione per l’ultima prova.

Stando a quanto comunicato dal Ministero, il lunedì o il martedì successivo alla seconda prova maturità 2023 - quindi 26 e 27 giugno - inizieranno gli esami orali. Le commissioni d’esame ascolteranno circa cinque candidati al giorno e si concluderanno entro le prime due settimane di luglio.

Se quindi è certo il giorno in cui inizieranno le prove di maturità, non è altrettanto certo quando finiranno per tutti gli studenti, in genere le prove orali terminano entro la metà di luglio e il calendario degli interrogati prevede una suddivisione su un massimo di due settimane. Per conoscere quando finiscono gli esami, basterà, anche in questo caso, fare un calcolo partendo dal numero di studenti presenti in ogni classe e suddividerli nelle giornate destinate alle prove orali.

Calendario Maturità 2023, prove suppletive: cosa sono e quando si svolgeranno?

Le date da segnare in rosso sul calendario per la Maturità 2023 non sono finite qui. Infatti a causa di gravi problemi di salute o familiari alcuni studenti ammessi a sostenere l’esame di Maturità potrebbero non presentarsi il giorno dell’esame. Per questo motivo il Ministero ha deciso di dar loro una seconda possibilità organizzando delle prove suppletive. Il calendario è stato così organizzato:

la prima prova scritta suppletiva si svolgerà il 5 luglio 2023 , alle ore 8.30;

si svolgerà il , alle ore 8.30; la seconda prova scritta suppletiva si svolgerà il 6 luglio 2023 e proseguirà nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali la prova si svolge in più giorni;

si svolgerà il e proseguirà nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali la prova si svolge in più giorni; la terza prova scritta suppletiva, per gli istituti interessati, si svolge l’11 luglio 2023, sempre alle 8.30.

Adesso agli studenti non resta che prepararsi per gli esami di Maturità, il 21 giugno si avvicina. Nonostante la pressione che può derivare da questi importanti esami, è bene sì arrivare organizzati e sereni, ma soprattutto soddisfatti e contenti di un percorso di crescita e consapevolezza durato cinque anni e non solo tra i banchi di scuola.